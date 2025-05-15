Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2. EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında ikramiye ödemeleri geliyor. 2025 yılı için belirlenen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağına dair beklenti artarken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca kişi ödeme takvimine odaklandı. Gözler şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamada.