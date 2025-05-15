Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2. EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi takvimine çevrildi. 2025 yılında 4 bin liraya yükseltilen emekli ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı ödeme planının, bayramdan önceki hafta içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Hangi gün, hangi emekli grubunun ödemesini alacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
Kurban Bayramı öncesi emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında ikramiye ödemeleri geliyor. 2025 yılı için belirlenen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağına dair beklenti artarken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca kişi ödeme takvimine odaklandı. Gözler şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamada.
BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR?
Kurban Bayramı ikramiyesi bu yıl 4 bin TL olarak veriliyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bayram tarihinden bir hafta önce ödenmeye başlamıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de bayram tarihinden bir hafta öncesinde hesaplara geçmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağından dolayı 2 Haziran Pazartesi günü bayram ikramiyeleri hesaplara geçmeye başlayabilir. Konuya ilişkin resmi tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
GEÇEN YIL BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADARDI?
2024 Yılında Ramazan ve Kurban Bayramlarında 3 bin TL bayram ikramiyesi ödenmişti.