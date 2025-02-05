İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında bu akşam Leganes ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda Celta Vigo'yu 5-2'lik skor ile geçerek çeyrek finale yükselen Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı da merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ancelotti, son maçta Arda Güler'e forma şansı vermediği gerekçesiyle taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.
İspanya Kral Kupası'nda (Copa del Rey) bu akşam çeyrek final mücadelesinde Leganes ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. İki Madrid ekibi final yolunda galibiyet arayacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de ilk 11'de yer alması beklenilen karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alberola Rojas yönetecek.
ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?
Real Madrid, son La Liga maçında Espanyol'a 1-0'lık skor ile kaybetmişti. Mücadelede sonrasında Arda Güler'in süre almaması tartışma konusu olmuş, taraftarlar teknik direktör Carlo Ancelotti'ye, genç isme forma şansı vermemesi nedeniyle tepki göstermişti.
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Marca'da yer alan habere göre, Arda Güler Leganes karşılaşmasında maça ilk 11'de başlayacak.
Real Madrid'de İspanya Kral Kupası maçı öncesi sakatlıklar ve eksikler nedeniyle genç oyuncuların forma şansı bulması bekleniyor.
ARDA GÜLER'DEN 3 GOL 5 ASİST
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 26 maça çıktı. 19 yaşındaki millî futbolcu, söz konusu 26 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist yaparak 8 gole direkt katkı sağladı.
LEGANES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Leganes - Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
REAL MADRİD: Lunin; Vazquez, Tchouameni, Asencio, Mendy; Valverde, Modric; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe
LEGANES: Soriano; Altimira, Rosier, Gonzalez, Nastasic, Cruz; Raba, Neyou, Tapia, Rodriguez; De La Fuente
İSPANYA KRAL KUPASI MAÇ YAYINLARI
İspanya Kral Kupası çeyrek final aşaması ve ilerleyen turlar, sezon boyunca Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, sporun farklı branşlarını ekrana taşımaya devam ediyor.
İspanya Kral Kupası maçlarına çeyrek final eşleşmeleriyle devam edilirken, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid gibi önemli takımlar, yarı finale çıkmak için mücadele edecek.
Organizasyonda, milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Leganes deplasmanında yarın TSİ 23.00'te sahaya çıkacak. Barcelona'nın Valencia'ya konuk olacağı mücadele ise 6 Şubat'ta TSİ 23.30'da başlayacak. Turnuvanın çeyrek final aşaması ve ilerleyen turlar, sezon boyunca Tivibu Spor'dan naklen sporseverlerin karşısına çıkacak.
- Real Madrid, ligde Atletico Madrid'i ağırlıyor
La Liga'da ise kazanan takımın liderlik koltuğuna oturacağı "Madrid" derbisinde, Real Madrid, Atletico Madrid'i Santiago Bernabeu Stadı'nda 8 Şubat'ta konuk edecek. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma, Tivibu üzerinden S Sport kanalından canlı yayınlanacak.