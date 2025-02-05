İSPANYA KRAL KUPASI MAÇ YAYINLARI





İspanya Kral Kupası çeyrek final aşaması ve ilerleyen turlar, sezon boyunca Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, sporun farklı branşlarını ekrana taşımaya devam ediyor.

İspanya Kral Kupası maçlarına çeyrek final eşleşmeleriyle devam edilirken, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid gibi önemli takımlar, yarı finale çıkmak için mücadele edecek.





Organizasyonda, milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Leganes deplasmanında yarın TSİ 23.00'te sahaya çıkacak. Barcelona'nın Valencia'ya konuk olacağı mücadele ise 6 Şubat'ta TSİ 23.30'da başlayacak. Turnuvanın çeyrek final aşaması ve ilerleyen turlar, sezon boyunca Tivibu Spor'dan naklen sporseverlerin karşısına çıkacak.





- Real Madrid, ligde Atletico Madrid'i ağırlıyor





La Liga'da ise kazanan takımın liderlik koltuğuna oturacağı "Madrid" derbisinde, Real Madrid, Atletico Madrid'i Santiago Bernabeu Stadı'nda 8 Şubat'ta konuk edecek. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma, Tivibu üzerinden S Sport kanalından canlı yayınlanacak.





LEGANES REAL MADRİD MAÇI CANLI YAYIN