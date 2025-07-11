LGS tercih ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? merak ediliyor. 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da erişime açıldı. Peki, LGS tercih ekranı açıldı mı? MEB E-OKUL LGS tercih robotu ne zaman açılacak? LGS tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? İşte 2025 Liselere Geçiş Sınavı tercih kılavuzu görüntüleme ve tercih işlemleri hakkında ayrıntılar...

1 /5 LGS tercih kılavuzu MEB tarafından yayımlandı.15 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sonuçları 11 Temmuz Cuma bugün erişime açıldı. Adaylar aldıkları puan ve yüzdelik dilimlere göre tercihlerini 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. e-Okul tercih robotu üzerinden adaylar merkezi ve yerel yerleştirmeye yönelik bilgilere erişim sağlayabilecek.

2 /5 LGS TERCİH ROBOTU VE KILAVUZU 2025

14-24 Temmuz tarihleri aralığında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak. LGS tercih robotu 14 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN





3 /5 LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? LGS tercih kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca, "2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

4 /5 LGS TERCİHLERİ HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK? Tercih işlemleri ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



