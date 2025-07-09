Lise kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 2025 9. sınıf kayıt tarihleri

Lise kayıt tarihleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. LGS sonuçları ile nakil yerleştirme sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Tercih sonuçlarının netleşmesiyle adaylar için sırada kayıt süreci var. Peki 2025 9. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? İşte o konu hakkında bilgiler...