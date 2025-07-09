Lise kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 2025 9. sınıf kayıt tarihleri

LGS 2025 sonuçları MEB tarafından erişime açıldı duyurusu bekleniyor. 15 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bu hafta erişime açılacak. Sınava katılan 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi, toplam 90 sorudan oluşan iki oturumda ter dökmüştü. LGS sonuçlarının ardından lise kayıtları başlayacak. Peki, bu yıl lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2025 9. sınıf kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...
Lise kayıt tarihleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. LGS sonuçları ile nakil yerleştirme sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Tercih sonuçlarının netleşmesiyle adaylar için sırada kayıt süreci var. Peki 2025 9. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? İşte o konu hakkında bilgiler...
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Lise kayı tarihleri 2025 yılında 9. sınıfa başlayacak adaylar tarafından merak ediliyor.Takvime göre LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Bu sürecin ardından kayıt dönemi başlayacak. Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.
LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvime göre LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.
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