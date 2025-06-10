Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Gece saatlerinde baskın düzenlenerek el koyulan yardım gemisi Madleen Aşdod Limanı'na ulaştı. İsrailli yetkililer, 12 aktivistin sınır dışı edilmek üzere polise teslim edileceğini açıkladı. İşte 10 Haziran Salı günü Madleen gemisi aktivistleri ile ilgili yaşanan son gelişmeler...
Ablukayı kırıp Gazze'ye yardım götürmek için Sicilya'dan 2'si Türk 12 aktivistle birlikte yola çıkan Madleen gemisine İsrail ordusu baskın düzenledi. Tunus ve Cezayir'den binlerce kişi Gazze'ye doğru yola çıktı. İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaşan gemideki aktivistler sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion havalimanına getirildi. Bölgeden son dakika gelişmeler...
12 aktivist sınır dışı mı edilecek?
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Madleen gemisi yolcularının sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.Yolculardan bazılarının ilerleyen saatlerde İsrail'den ayılmasının beklendiği, sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenlerin mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.
Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde alıkonulan 12 aktivistin İsrail'den "hemen ayrılmayı reddetmesi" halinde Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği bildirildi.İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (Adalah), İsrailli yetkililerin aktivistlerin durumuna ilişkin Adalah'a bulunduğu bilgilendirmeyi kaynak göstererek açıklama yaptı.Açıklamada, gönüllülerin tamamının Usdud (Aşdod) Limanı'nda olduğu ve İsrail Göç İdaresi yetkililerine teslim edileceği belirtildi.
İsrail'in el koyduğu yardım gemisi Madleen Aşdod Limanı'na ulaştı
İsrail'in Gazze Şeridi kıyılarına doğru ilerlediği sırada gece saatlerinde baskın düzenleyerek el koyduğu ve içerisinde 12 aktivistin bulunduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yardım gemisi Madleen Aşdod Limanı'na ulaştı. Madleen'e İsrail Donanması'na bağlı bie gemisi tarafından limana kadar eşlik edildi.
İsrailli yetkililer, gözaltına alınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ile Türk aktivistler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar dahil toplam 12 aktivistin sınır dışı edilmek üzere polise teslim edileceğini açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Selfie Yatı kısa bir süre önce Aşdod Limanı'na yanaştı. Yolcular şu anda sağlık durumlarının iyi olduğundan emin olmak için tıbbi muayeneden geçiriliyor" ifadelerini kullanarak, gözaltına alınan aktivistlerin gemiden indirildiği anlara ait fotoğraflarını yayınladı.
Greta Thunberg’in fotoğrafı yayınlandı
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Greta Thunberg’in Madleen gemisinden kaçırılıp Aşdod Limanı’na götürülmesinden sonra çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
AFP'nin son dakika haberine göre İsrail, Gazze'ye gitmekte olan bir yardım teknesinde diğer aktivistlerle birlikte gözaltına alınan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in sınır dışı edildiğini ve Fransa’ya giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını açıkladı.
Fransız basınındaki haberlere göre ayrıca gemideki 5 Fransız aktivist İsrail yargısı önüne çıkacak.
Gemideki 2 Türk vatandaşının son durumu
Dışişleri kaynakları basına verdiği bilgide "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır" dedi.
12 kişiyle yola çıkan gemideki Türklerin isimleri Yasemin Acar ve Şuayb Ordu.
'HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANIYOR'
Kaynaklar, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin, sözkonusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüştüklerini bildirirken "Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir" denildi.
MADLEEN GEMİSİNDE NELER OLDU?
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen gemisi, uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesiyle gündeme oturdu. Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) tarafından organize edilen 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran 2025'te İtalya'nın Katanya Limanı'ndan hareket etmişti. P
Gemide taşınan yardımlar arasında: Tıbbi malzemeler, bebek maması ve bezleri, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, un ve pirinç gibi temel gıda maddeleri, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri yer alıyordu.
İSRAİL'İN GEMİYE BASKINI
9 Haziran 2025 sabahı, Madleen gemisi Gazze’ye yaklaşık 185 kilometre kala uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından durduruldu.
İsrail donanmasına ait beş bot gemiyi kuşattı ve gece saat 03.00 civarında askeri operasyon düzenlendi. Müdahale öncesi gemiye dronlarla beyaz, tahriş edici bir kimyasal sıvı püskürtüldü, iletişim sistemleri engellendi. Aktivist Yasemin Acar, bu sıvının gözlerde yanmaya neden olduğunu ve sivillere karşı bir savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.
İsrail askerleri gemiye çıkarak 12 aktivisti gözaltına aldı ve gemi, Aşdod Limanı’na çekildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, aktivistlerin ülkelerine geri gönderileceğini açıklarken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aktivistlerin Ramla’daki Givon Cezaevi’nde ayrı hücrelere yerleştirilmesi talimatını verdi.
GAZZE'NİN YÜZDE 93'Ü KITLIK YAŞIYOR
Bu yardımlar, Gazze’de açlık ve insani krizle mücadele eden 2.3 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyordu. Son Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, Gazze nüfusunun yüzde 93’ü ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya.
ULUSLARARASI TEPKİLER VE TÜRKİYE'NİN TUTUMU
Madleen gemisine yapılan müdahale, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, geminin serbest bırakılması ve Gazze ablukasının kaldırılması çağrısında bulundu. Fransa, İspanya ve İrlanda gibi ülkeler, İsrail’in müdahalesini kınayarak vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.
İNGİLTERE'DEN 'MADLEEN' AÇIKLAMASI
İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisini ve içindekileri alıkoymasıyla ilgili, konunun güvenlik, itidal ve uluslararası insancıl hukuk içinde çözülmesi gerektiğini söyledi.Sözcü, İngiltere medyasına yaptığı açıklamada, Madleen gemisinin ve içindeki 12 aktivistin sabah saatlerinde alıkonulmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.İsrail'in konuyu güvenlik, itidal ve uluslararası insancıl hukuk içinde çözmesini beklediklerini kaydeden sözcü, "Gazze'deki insani durumla ilgili duruşumuzu net şekilde ifade ettik. Başbakan, durumun şok edici ve kabul edilemez olduğunu söyledi." diye konuştu.Sözcü, Gazze'ye daha fazla yardımın girmesi gerektiğine de vurgu yaparak, "Gazze'deki ihtiyacı karşılayacak ölçekte, kesintisiz yardım girişinin sağlanması hayati öneme sahiptir." dedi.
TÜRKİYE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Türkiye'den de sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, müdahaleyi "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirerek, "Netanyahu hükümetinin bu menfur saldırısı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" açıklamasını yaptı. Bakanlık, gemideki iki Türk vatandaşının serbest bırakılması için girişimlere başladı ve ailelerle düzenli iletişim halinde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İsrail'i "hukuk tanımaz" ve "ahlaki değerlerden yoksun" olarak tanımladı.
GİVON HAPİSHANESİNDE AYRI HÜCRELERDE TUTULACAKLAR!
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Madleen gemisindeki aktivistlerin sınır dışı edilmeden önce tutulacakları Ramla’daki Givon Hapishanesi'nde ayrı hücrelere yerleştirilmeleri için hapishane yetkililerine talimat verdiği bildirildi. Bu bilgi, Israel Hayom gazetesine dayandırılıyor.İsrail medyasının haberine göre, aktivistler Aşdod'a ulaştıklarında, halkın dikkatini en aza indirmek amacıyla camları koyu renkli araçlarla hapishaneye götürülecek.
MADLEEN GEMİSİ OLAYININ ÖNEMİ NEDİR?
Madleen gemisi, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve ablukayı kırmayı hedefleyen sembolik bir girişim olarak öne çıkıyor.
Greta Thunberg, CNN'e yaptığı açıklamada, "Gazze'ye 100 kilo un ulaştırmak için canımı vermeye hazırım. Soykırım karşısında ses çıkarmamak, bu göreve çıkmaktan daha büyük bir risk" dedi.