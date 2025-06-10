TÜRKİYE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA





Türkiye'den de sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, müdahaleyi "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirerek, "Netanyahu hükümetinin bu menfur saldırısı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" açıklamasını yaptı. Bakanlık, gemideki iki Türk vatandaşının serbest bırakılması için girişimlere başladı ve ailelerle düzenli iletişim halinde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İsrail'i "hukuk tanımaz" ve "ahlaki değerlerden yoksun" olarak tanımladı.