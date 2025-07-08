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Manavgat belediyesi meclis üye dağılımı: Hangi parti önde? AK Parti mi CHP mi çoğunlukta?

Manavgat belediyesi meclis üye dağılımı: Hangi parti önde? AK Parti mi CHP mi çoğunlukta?

17:428/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Manavgat Belediyesi meclis üye sayısı</p>
Manavgat Belediyesi meclis üye sayısı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı. Bu karar sonrası Manavgat belediye meclis üye sayısı dağılımı hangi parti çoğunlukta? sorusu merak konusu oldu. Peki Manavgat Belediyesi CHP, AK Parti, MHP'nin kaç meclis üyesi, çoğunluk kimde? İşte Manavgat Belediyesi meclis dağılımı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Son olarak, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Niyazi Nefi Kara tutuklandı. Peki Manavgat belediye meclis üye sayısı dağılımı nasıl, hangi parti çoğunlukta?

CHP Manavgat meclis üyesi listesi: Hangi parti çoğunlukta??

Manavgat belediyesi meclis üye dağılımına bakıldığında CHP çoğunlukta. CHP’nin Manavgat belediyesi meclis üye sayısı 21, AK Parti’nin üye sayısı 10 ve MHP’nin meclis üyesi sayısı ise 5.


Manavgat belediye meclis CHP üyesi isimleri

Gülsüm ÖZER

Mehmet Burak ÇEKER

Ayşe Zehra AKIN

Seval ÖZ ÖZGENÇ

Özlem TARAKÇI

Mehmet ÇEVİK

Hüseyin SİRCAN

Mehmet ÇİÇEK

Emine Sema ÇAĞLAR

Mehmet Engin TUTER

Hayri OKUTAN

Mehmet TOSAK

Burak MUTLU

Mustafa Kemal DÖNMEZ

Osman COŞAR

Levent ARSLAN

Mehmet DOĞAN

Nazmi GÜNDÜZ

Mustafa ÖZTÜRK

Ahmet USLU

Hacer KEÇER KARAKOÇ

Manavgat belediye meclis AK Parti üyesi isimleri

Süleyman ÖZ

Mehmet KARA

Ziya ERSOY

Derya KAYA

Mustafa Öner ÖZEN

Özcan YILDIRIM

Nagehan BARUT

Demir DURAR

Geylani YILMAZ

Mustafa ARMAĞAN

Manavgat belediye meclis MHP üyesi isimleri

Mücahit TATAR

Ünsal ÇİVİLER

Şükrü ARSLAN

Mehmet Ali USLU

Sinan TEZCAN

Hasan YAVUZ

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