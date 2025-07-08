Manavgat belediyesi meclis üye dağılımı: Hangi parti önde? AK Parti mi CHP mi çoğunlukta?

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Son olarak, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Niyazi Nefi Kara tutuklandı. Peki Manavgat belediye meclis üye sayısı dağılımı nasıl, hangi parti çoğunlukta?