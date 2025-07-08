Manavgat belediyesi meclis üye dağılımı: Hangi parti önde? AK Parti mi CHP mi çoğunlukta?

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı. Bu karar sonrası Manavgat belediye meclis üye sayısı dağılımı hangi parti çoğunlukta? sorusu merak konusu oldu. Peki Manavgat Belediyesi CHP, AK Parti, MHP'nin kaç meclis üyesi, çoğunluk kimde? İşte Manavgat Belediyesi meclis dağılımı.
Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Son olarak, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Niyazi Nefi Kara tutuklandı. Peki Manavgat belediye meclis üye sayısı dağılımı nasıl, hangi parti çoğunlukta?
CHP Manavgat meclis üyesi listesi: Hangi parti çoğunlukta??
Manavgat belediyesi meclis üye dağılımına bakıldığında CHP çoğunlukta. CHP’nin Manavgat belediyesi meclis üye sayısı 21, AK Parti’nin üye sayısı 10 ve MHP’nin meclis üyesi sayısı ise 5.
Manavgat belediye meclis CHP üyesi isimleri
Gülsüm ÖZER
Mehmet Burak ÇEKER
Ayşe Zehra AKIN
Seval ÖZ ÖZGENÇ
Özlem TARAKÇI
Mehmet ÇEVİK
Hüseyin SİRCAN
Mehmet ÇİÇEK
Emine Sema ÇAĞLAR
Mehmet Engin TUTER
Hayri OKUTAN
Mehmet TOSAK
Burak MUTLU
Mustafa Kemal DÖNMEZ
Osman COŞAR
Levent ARSLAN
Mehmet DOĞAN
Nazmi GÜNDÜZ
Mustafa ÖZTÜRK
Ahmet USLU
Hacer KEÇER KARAKOÇ
Manavgat belediye meclis AK Parti üyesi isimleri
Süleyman ÖZ
Mehmet KARA
Ziya ERSOY
Derya KAYA
Mustafa Öner ÖZEN
Özcan YILDIRIM
Nagehan BARUT
Demir DURAR
Geylani YILMAZ
Mustafa ARMAĞAN
Manavgat belediye meclis MHP üyesi isimleri
Mücahit TATAR
Ünsal ÇİVİLER
Şükrü ARSLAN
Mehmet Ali USLU
Sinan TEZCAN
Hasan YAVUZ