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Manavgat'ta kaçan aslana ne oldu, yakalandı mı?

Manavgat'ta kaçan aslana ne oldu, yakalandı mı?

17:316/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir aslan hayvan parkından kaçtı. Zeus isimli erkek aslan tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaraladı. Orman içine doğru kaçan aslanın yakalanıp yakalanmadığı merak konusu. Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslan yakalandı mı?

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren özel bir hayvan parkında bulunan "Zeus" isimli erkek aslan, sabaha karşı kafesinden kaçtı.

Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan bir kişi, aslanın saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralı tedaviye alındı.

Manavgat'ta kaçan aslan yakalandı mı?

Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, hayvanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi.

Ekiplerin çalışma yaptığını anlatan Karataş, "Ormanın içine doğru kaçan aslanın, yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi. Aslan bir sürenin ardından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkı zabıta ekiplerince mühürlendi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise aslanı canlı yakalamanın mümkün olmadığı bildirilmiş, hayvanın kaçtığı işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

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