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Ortak sınav tarihleri MEB takvimi ile belli oldu! MEB 6. 7. 9. ve 10. sınıf birinci dönem 1. ve 2. yazılı sınavları ne zaman başlıyor?

Ortak sınav tarihleri MEB takvimi ile belli oldu! MEB 6. 7. 9. ve 10. sınıf birinci dönem 1. ve 2. yazılı sınavları ne zaman başlıyor?

16:5619/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>MEB 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri!</p>
MEB 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri!

Ortak sınav tarihleri, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde. 6. 7. 9. ve 10. sınıf ortak sınavlar ne zaman yapılacak sorusu gündemde yer alırken, 1. Dönem 1. Yazılı sınav tarihleri 2024-2025 MEB takvimi ile yayınlandı. Peki, Ortak sınavlar 2024-2025 ne zaman yapılacak? İşte MEB 6. 7. 9. ve 10. sınıf 1. ve 2. dönem 1. yazılı ve 2. yazılı sınav tarihleri!

Ortak sınav tarihleri MEB takvimi ile belli oldu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında başlatılan ve öğrencilerin gelişimini daha iyi takip etmek amacıyla uygulanan ortak sınavlar, bu yıl da devam ediyor. Özellikle 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri ve velileri, sınav tarihlerini merakla bekliyordu. Peki, 1. dönem 1. ortak sınavları ne zaman yapılacak? İşte 6. 7. 9. ve 10. sınıf ortak sınav tarihleri!

MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortak sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:


MEB 1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

MEB 1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

MEB 2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

MEB 2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025

MEB 6, 7, 9, 10. SINIF ORTAK SINAV TARİHLERİ

Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı sınav tarihi 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınav tarihi 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılı sınav tarihi 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sınav tarihi 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman?

7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı sınav tarihi 30 Aralık 2024 Pazartesi,

7. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sınav tarihi 31 Aralık 2024 Salı

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman?

6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav tarihi 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav tarihi 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav tarihi 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav tarihi 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sınav tarihi 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav tarihi 25 Mart 2025 Salı.

#MEB
#ortak sınav tarihleri
#1. Dönem 1. Yazılı Sınavları

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