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AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? MEB Açıköğretim Lisesi sınav takvimini duyurdu

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? MEB Açıköğretim Lisesi sınav takvimini duyurdu

16:3925/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Açık öğretim AÖL sınavları ne zaman?
Açık öğretim AÖL sınavları ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, AÖL 1. dönem sınavları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Açıköğretim Lisesi sınav takvimine göre, AÖL 1. dönem sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimini açıkladı. AÖL 2024-2025 dönemi sınav takviminin ve 1. dönem sınav tarihlerinin duyurulması, öğrenciler için önemli bir adım. Açıköğretim Lisesi Sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihin de belirtilmesi, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için önemli bir detay. İşte AÖL yeni dönem sınav tarihi ve saatleri.

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman?

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AÖL açık öğretim lisesi sınavına katılacak adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.



#AÖL sınav tarihleri
#MEB
#Açıköğretim Lisesi sınav takvimi

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AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? MEB Açıköğretim Lisesi sınav takvimini duyurdu