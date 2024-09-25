Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimini açıkladı. AÖL 2024-2025 dönemi sınav takviminin ve 1. dönem sınav tarihlerinin duyurulması, öğrenciler için önemli bir adım. Açıköğretim Lisesi Sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihin de belirtilmesi, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için önemli bir detay. İşte AÖL yeni dönem sınav tarihi ve saatleri.