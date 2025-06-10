Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı tarihi: TCMB haziran ayı faiz beklentisi ne yönde, açıklama geldi mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı faiz kararı, ekonomi çevreleri tarafından yakından izleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK), en son Nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltmişti. Enflasyonla mücadele kapsamında alınacak yeni kararların ipuçları bu ayki toplantıda netleşecek. Peki, Haziran ayı PPK toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...
Ekonomide gözler bir kez daha Merkez Bankası’na çevrildi. Faiz kararı öncesi piyasalar adeta nefesini tuttu. Nisan ayında faiz oranını yüzde 46’ya çıkaran TCMB’nin Haziran ayında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Enflasyon ve döviz kurlarını etkileyecek kritik toplantı için geri sayım başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
TCMB Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin faiz kararı ise aynı gün saat 10:00'da duyurulacak.
NİSAN FAİZ KARARI
Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti. Haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.
Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.
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