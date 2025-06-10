Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı tarihi: TCMB haziran ayı faiz beklentisi ne yönde, açıklama geldi mi?

Ekonomide gözler bir kez daha Merkez Bankası’na çevrildi. Faiz kararı öncesi piyasalar adeta nefesini tuttu. Nisan ayında faiz oranını yüzde 46’ya çıkaran TCMB’nin Haziran ayında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Enflasyon ve döviz kurlarını etkileyecek kritik toplantı için geri sayım başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?