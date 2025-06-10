Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı tarihi: TCMB haziran ayı faiz beklentisi ne yönde, açıklama geldi mi?

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı tarihi: TCMB haziran ayı faiz beklentisi ne yönde, açıklama geldi mi?

09:1610/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı faiz kararı, ekonomi çevreleri tarafından yakından izleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK), en son Nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltmişti. Enflasyonla mücadele kapsamında alınacak yeni kararların ipuçları bu ayki toplantıda netleşecek. Peki, Haziran ayı PPK toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

Ekonomide gözler bir kez daha Merkez Bankası’na çevrildi. Faiz kararı öncesi piyasalar adeta nefesini tuttu. Nisan ayında faiz oranını yüzde 46’ya çıkaran TCMB’nin Haziran ayında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Enflasyon ve döviz kurlarını etkileyecek kritik toplantı için geri sayım başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TCMB Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin faiz kararı ise aynı gün saat 10:00'da duyurulacak.

NİSAN FAİZ KARARI

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti. Haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.

Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

Toplantı Takvimi:

23 Ocak 2025

6 Mart 2025

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

#Merkez Bankası
#merkez bankası faiz kararı
#TCMB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ferdi Zeyrek’in yerine belediye başkanı kim olacak? Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyeliğinde çoğunluk hangi parti?