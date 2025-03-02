Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar, MSÜ sonuç tarihi hakkında bilgi edinmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren binlerce adayın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. MSÜ sınav sonuçları için ÖSYM takvimi belli oldu. İşte MSÜ sonuç tarihi ile KHO, DHO, HHO taban puanları detayı.

1 /7 ÖSYM MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı, adayların gelecekteki askeri kariyerleri için büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. Peki MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları açıklanı mı? KHO, DHO, HHO en düşük kaç puanla öğrenci alımı yapıyor?

2 /7 MSÜ 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MSÜ sonuç tarihi günler öncesinde ÖSYM tarafından duyuruldu. 2025 yılı takvimine göre sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

MSÜ 2025 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

3 /7 MSÜ taban puanları belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

4 /7 HARP OKULU ERKEK ADAYLAR Hava Harp Okulu (HHO) Puan Türü: Sayısal 360,41074 puan KHO, DHO, SG Puan Türü Sayısal 303,88396 Kara Harp Okulu (KHO) Puan Türü Eşit Ağırlık 303, 19929 Kara Harp Okulu (KHO) Puan Türü Sözel: 342,96547

5 /7 HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR Hava Harp Okulu Puan Türü Sayısal: 389,34501 KHO, DHO, SG Puan Türü Sayısal: 381,46140 Kara Harp Okulu Puan Türü Eşit Ağırlık: 379, 48876

6 /7 ASTSUBAY MYO ADAYLARI KMYO, HMYO, DMYO SG MYO: Puan Türü Genel: 264, 49782

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI BANDO MYO (Güzel Sanatlar Konservatuarı) Genel: 117, 77636 BANDO MYO (İlk tercihi bando olan) Genel: 145, 20848