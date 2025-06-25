ÖABT ve AGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? AGS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen ÖABT ve AGS sınavları için geri sayım başladı. Sınavlara kısa bir süre kala, giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı ve sınav sürecine dair detaylar merak konusu oldu.