ÖABT ve AGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? AGS ne zaman yapılacak?

13 Temmuz tarihinde yapılacak olan Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Milli Eğitim Bakanlığı Akademileri Giriş Sınavı (AGS) için heyecan giderek artıyor. Peki, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Sınavlar saat kaçta başlayacak ve hangi branşları kapsıyor? İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen ÖABT ve AGS sınavları için geri sayım başladı. Sınavlara kısa bir süre kala, giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı ve sınav sürecine dair detaylar merak konusu oldu.
ÖABT VE AGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
13 Temmuz 2025 Cumartesi günü uygulanacak olan AGS ve ÖABT sınavlarının giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.
ÖSYM’nin açıkladığı bilgilere göre, sınav giriş belgeleri sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adayların belgeleri düzenli olarak kontrol etmesi, mağduriyet yaşamamaları açısından önem arz ediyor.
AGS VE ÖABT NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınavlar 13 Temmuz Cumartesi günü iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek:
AGS sınavı sabah saat 10.15’te başlayacak ve toplam 110 dakika sürecek.
ÖABT sınavı ise öğleden sonra 14.45’te başlayacak. Bu oturumun süresi, adayın branşına bağlı olarak 70 ila 90 dakika arasında değişiklik gösterecek.
MEB-AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Milli Eğitim Akademilerine yerleştirmede esas alınacak MEB-AGS puanı, iki sınavdan alınan puanların eşit ağırlıklı ortalamasıyla belirlenecek. Yani, AGS puanının yüzde 50’si ile ÖABT puanının yüzde 50’si birleştirilerek nihai puan oluşturulacak.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİNDE EĞİTİM NASIL OLACAK?
AGS ve ÖABT sonucunda başarılı olarak Milli Eğitim Akademilerine girmeye hak kazanan adaylar, toplamda 14 ay sürecek olan yoğun bir eğitim sürecine dahil olacak. Bu eğitimler, Akademilerin yer aldığı belirli illerde yüz yüze şekilde uygulanacak.