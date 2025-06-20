Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı sürecinin ayrıntılarını paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz dönemi öğretmen seminerleri haziran ayında yapılacak. Seminerlerin çevrimiçi mi yoksa yüz yüze mi olacağı merak ediliyor. Peki; 2025 Haziran öğretmen seminerleri yüz yüze mi, online mı olacak? Çğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte MEB Haziran ayı öğretmen seminerleri takvimine dair ayrıntılar...

1 /5 Bu yıl ki öğretmen seminerlerinin ne zaman yapılacağı dönemin son günü gelirken araştırılmaya başladı. Yıl içi değerlendirmelerinin ve mesleki gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği seminerler için geri sayı başladı. Peki; 2025 Haziran öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi, online mı olacak?

2 /5 ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi mesleki çalışma programına yönelik önemli bir açıklama yaptı. Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri eğitim kurumlarında katılım sağlayabileceklerini belirterek, eğitimcilerin görüş ve talepleri doğrultusunda bu düzenlemeyi yaptıklarını vurguladı. Ayrıca öğretmenler, 5 günlük mesleki çalışma programını tamamladıktan sonra 30 Haziran 2025 tarihinde idari izinli sayılacaklar.

3 /5 2025 HAZİRAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE YAPILACAK Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, 23-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak öğretmen seminerleri yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğretmenler, istedikleri il ve ilçelerdeki uygun okullarda seminere katılabilecek. Ayrıca, 30 Haziran'da öğretmenler idari izinli sayılacak.

4 /5 ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK? 2025 yılı öğretmen seminerleri, yüz yüze eğitim formatında, okul ortamlarında düzenlenecektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, öğretmenler mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla seminerlere bizzat katılacak.