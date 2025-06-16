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Otomobillere yeni ÖTV düzenlemesi: Kim ne kadar vergi ödeyecek? 1.6, 1.8, 2.0 motor hacimli araçların ÖTV oranı nedir?

Otomobillere yeni ÖTV düzenlemesi: Kim ne kadar vergi ödeyecek? 1.6, 1.8, 2.0 motor hacimli araçların ÖTV oranı nedir?

18:2016/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
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Araç sahibi olmak isteyenleri doğrudan ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi için Meclis’e yeni bir kanun teklifi sunuldu. Teklifte, içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlara yönelik vergi oranlarının yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Araç sahipleri Meclis'e sunulan yeni ÖTV düzenlemesi ile 1.6, 1.8 ve 2.0cc motor hacmine sahip otomobillerin ÖTV oranlarını araştırmaya başladı. İşte yeni teklifin detayları.

İçten yanmalı araçlara sabit oran

Kanun teklifine göre, 1600 cc ve altı motor hacmine sahip, ÖTV matrahı 1 milyon TL’yi aşmayan içten yanmalı araçlarda ÖTV oranı sabitleniyor. Bu araçlar için uygulanacak ÖTV oranı yüzde 80 olarak belirlenecek.


Hibrit araçlarda güç ve hacme göre ÖTV

Hibrit motorlu araçlar içinse motor hacmi ve elektrik gücüne göre kademeli vergi sistemi getiriliyor.


Motor hacmi 1800 cc’yi aşmayan ve elektrik motoru 50 kW’tan büyük olan hibrit araçlara yüzde 80 ÖTV uygulanacak.


Motor hacmi 2500 cc’yi geçen ve elektrik motoru 100 kW’ın üzerinde olan hibrit araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 150 olacak.


Bu düzenlemeyle, hibrit araçların teknik özelliklerine göre daha adil bir vergilendirme hedefleniyor.


Elektrikli araçlar için Cumhurbaşkanına yetki

Elektrikli araçlar için uygulanacak ÖTV oranlarının, menzil ve batarya kapasitesine göre farklılaştırılması konusunda karar yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.

Böylece elektrikli otomobillerde teknoloji odaklı bir vergi politikası izlenebilecek.

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