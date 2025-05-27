Papara kapandı mı, neden açılmıyor? Papara çöktü mü, hesaptaki paralar ne olacak? Papara erişim sorunu son durum

Papara ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketi Papara'nın erişim sorunları devam ederken, kullanıcılar Papara kapandı mı, neden açılmıyor, çöktü mü? gibi soruların yanıtını araştırıyor. Son olarak TMSF'nin kayyum olarak atandığı ve Merkez Bankası'nın ödemelerde geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağı açıklandı. Peki Papara hesaplarında kalan paralar ne olacak? Papara'da işlem yapılabiliyor mu? Ne zaman düzelecek? İşte konuyla ilgili son dakika yapılan resmi açıklamalar ve gelişmeler.
Papara ile ilgili yaşanan son gelişmeler ile birlikte, kullanıcılar da hesaplarına giriş yapamadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Yasa dışı bahis kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanan Papara uygulamasının kapanıp kapanmadığı ve neden açılmadığı da binlerce kişi tarafından merak edilen konulardan. Papara çöktü mü, neden açılmıyor, kapandı mı? gibi sorular ile ilgili henüz resmi bir açıklama yer almazken, Merkez Bankası, ödemede geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağını duyurdu.
Elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketi Papara'nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre uygulamanın 23 milyon tekil kullanıcısı ve 8 milyon ön ödemeli kart müşterisi bulunuyor. Kullanıcılar ise konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Papara hakkındaki resmi açıklamalar.
PAPARA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
TMSF'nin kayyum olarak atandığı Papara'da hesap erişimi sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, hesaplarına ne zaman erişebileceğini merak ederken, konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor.
PAPARA'DA SORUN MU VAR, YASAKLANDI MI?
Papara uygulamasını kullananlar, 27 Mayıs günü platforma erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Açılan ekranda kullanıcıların karşısına '' İçerikler yüklenirken bir hata oluştu.'' ibaresi çıkıyor. Konuya dair resmi açıklama henüz gelmiş değil.
Papara sistemi üzerinden açılan 102 hesap yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldı
Bu kapsamda yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Şirketlere kayyum atandı
Açıklamada, soruşturma kapsamında örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 10 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı kaydedildi.
Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda aralarında Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Papara Elektronik Para AŞ'ye yönelik operasyona ilişkin paylaşım:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "yasa dışı bahis" suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ'ye düzenlenen operasyona ilişkin "Papara AŞ'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu." bilgisini verdi.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da "yasa dışı bahis" suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ'ye eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşının da aralarında olduğu 13 şüphelinin yakalandığını anımsattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Papara sistemlerinde "yasa dışı bahis" amacıyla suç geliri finansmanının sağlanması için vatandaşlar adına hesaplar açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
"MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Papara AŞ'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.
İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."
Öte yandan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
HESAPTA KALAN PARALAR NE OLACAK?
İşte Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.
İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.
6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.
TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
PAPARA NEDİR?
Papara, 2016 yılında Türkiye’de kurulan bir elektronik para ve ödeme hizmetleri platformu. Kullanıcılarına online para transferi, ödeme, fatura ödeme, alışveriş ve ön ödemeli kart hizmetleri sunuyor. Bankalardan bağımsız çalışan Papara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslanmış bir ödeme kuruluşu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından denetleniyor. Mastercard ve Visa logolu ön ödemeli kartlarıyla, kullanıcıların hem fiziksel hem de dijital ortamda finansal işlemler yapmasını sağlıyor. Papara, 23 milyon kullanıcıya ulaştığını ve 500 kişilik bir ekiple çalıştığını belirtiyor. Özellikle gençler arasında popüler olan platform, Trabzonspor’un stadının isim sponsoru olarak da tanınıyor.