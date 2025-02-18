Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Diriye Sarayı'nda bir araya gelen Rus ve ABD heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. Rusya-ABD zirvesi sonrası ilk açıklama da geldi. Her iki ülke de savaşın bitmesine yönelik şartlarını tek tek sıraladı. Peki Rus-Ukrayna savaşı bitti mi, savaş ne zaman sona erecek? İşte Rusya ve Ukrayna’nın şartları…
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rus heyetle görüşmelerde bulunan ABD'li heyet yaptığı basın açıklamasında, Trump-Putin görüşmesi için henüz net bir tarih belirlenmediğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ABD-Rusya görüşmelerine Avrupa Birliği'nin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
Riyad'daki Rusya-ABD zirvesi sona erdi. 4,5 saat süren tarihi görüşme sonrası kameraların karşısına geçen ABD heyeti asıl hedefin Ukrayna'da kalıcı bir barış olduğunu yineledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Amike Waltz ise "Savaş kıyma makinesine dönüştü. Bu savaş Trump için kabul edilemez. Trump hemen harekete geçmek istiyor" diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek "En kısa sürede elçiler atanacak" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, canlı yayında yaptığı açıklamada "Ruslar ciddi bir süreçte yer almak konusunda istekli. Amaç, Rusya-Ukrayna Savaşı için adil kalıcı ve sürdürülebilir bir son. Önemli olan verilen sözlerin tutulması. Şu anda bir fırsat var. Herhangi bir gün belirlenmedi. Başkan Trump çok sabırlı birisi değil aksiyon almak konusunda. ABD'lilere verdiği sözleri yerine getirmek için çok hızlı hareket ediyor. Bir sonraki adımlar ABD ve Rusya arasında canlı diplomatik misyonlar kurmayı içeriyor. Diplomatik kanallar bozuk. Süreç zorlu olacak. Bir iyileşme görmemiz gerekiyor. Önemli olan Ukrayna da dahil tüm tarafların anlaşmayı kabul etmesi. Şu anda her konuyu burada tek tek söyleyemem. Savaşı durdurmak için çalışmaya devam edeceğiz ve nelerin mümkün olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün gerçekleştirilen ABD-Rusya görüşmelerinde yetkililerin, Ukrayna'da barışı müzakere etmek ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için üst düzey bir ekip oluşturulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Rusya Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini kabul etti mi?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir." dedi.Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Bu nedenler tamamen ortadan kaldırılmadan, meselenin uzun vadeli çözümü mümkün değil. Aksi taktirde çatışmalar yeniden başlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez." diye konuştu.
Kremlin: Putin gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov açıklamasında “Putin, gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ancak Zelenski’nin meşruiyetinin sorgulanabilir olduğu gerçeği göz önüne alındığında, sağlanabilecek anlaşmaların hukuk açısından geçerliliğinin sorgulanacağını söyledi.” ifadelerini kullandı.
ABD'li heyet sonrası açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Lavrov "Görüşmeler verimli geçti. Ukrayna konusunda bir mekanizma ortaya konacak. Diplomatik misyonlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için anlaştık. Mümkün olan en kısa sürede elçilerin atanmasında mutabık kaldık." diye konuştu.
Ukrayna'nın Şartları 🇺🇦
ABD ve Avrupa'nın çatışmaları için ortak bir plan hazırlanması
Ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması
Asker ve silah desteğinin de sağlandığı güvenlik garantilerinin verilmesi
Kursk bölgesinin Rus kontrolündeki bir bölge ile takas edilmesi
Rus güçlerinin Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'dan geri çekilmesi
Savaşın ardından ekonominin düzeltilmesi için ABD ve Avrupa'nın desteği
Ukrayna'ya 100 bin kişilik Avrupa barış gücü konuşulacak.
Rusya'nın Şartları 🇷🇺
Görüşmelerde 2022'deki İstanbul müzakerelerindeki metnin temel alınması istiyor
Ukrayna'nın tarafsız, bağımsız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statüye kavuşturulması ve silahsızlandırılması
Ukrayna'daki Rusça konuşan vatandaşların haklarının güvenceye alınması
Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rus toprakları olarak tanınması
Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılması.