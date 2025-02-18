ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, canlı yayında yaptığı açıklamada "Ruslar ciddi bir süreçte yer almak konusunda istekli. Amaç, Rusya-Ukrayna Savaşı için adil kalıcı ve sürdürülebilir bir son. Önemli olan verilen sözlerin tutulması. Şu anda bir fırsat var. Herhangi bir gün belirlenmedi. Başkan Trump çok sabırlı birisi değil aksiyon almak konusunda. ABD'lilere verdiği sözleri yerine getirmek için çok hızlı hareket ediyor. Bir sonraki adımlar ABD ve Rusya arasında canlı diplomatik misyonlar kurmayı içeriyor. Diplomatik kanallar bozuk. Süreç zorlu olacak. Bir iyileşme görmemiz gerekiyor. Önemli olan Ukrayna da dahil tüm tarafların anlaşmayı kabul etmesi. Şu anda her konuyu burada tek tek söyleyemem. Savaşı durdurmak için çalışmaya devam edeceğiz ve nelerin mümkün olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün gerçekleştirilen ABD-Rusya görüşmelerinde yetkililerin, Ukrayna'da barışı müzakere etmek ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için üst düzey bir ekip oluşturulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.