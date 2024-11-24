Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi, Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Temel Karamollaoğlu’nun yerine Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak yarışıyor. Peki Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı kim oldu? Karamollaoğlu’nun yerine SP genel başkanı kim seçildi?
Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi, 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda toplandı. Kongrenin sloganı "Tam bağımsız Türkiye ancak Saadet'le olur" olarak belirlendi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, daha önce aday olmayacağını açıklamıştı.
Temel Karamollaoğlu, "Büyük bir azim, kararlılık ve heyecanla gerçekleştireceğimiz kongremizin ardından taze bir kanla yola devam edecek, teşkilatımız ve vatandaşlarımızın inancını ve umudumuzu pekiştireceğiz." ömrü kullandı.
Saadet Partisi’nin (SP) yeni genel başkanı kim oldu?
Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı henüz seçilmedi. 9. Olağan Kongresi devam ediyor. Kongrede yeni genel başkan, Genel İdare Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.
Saadet Partisi genel başkan adayları kim?
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Karamollaoğlu'ndan boşalacak Genel Başkanlık için Kayseri Milletvekili ve Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan'ı desteklediklerini açıkladı.
Kongrede, parti genel merkezinin desteklediği Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan ile noter tasdikli imza toplayan İstanbul milletvekili Birol Aydın da genel başkanlık için yarışacak.
Saadet Partisi Tüzüğü’ne göre genel başkanlığa aday olabilmek için Büyük Kongre delege tam sayısının en az yüzde on beşi tarafından aday gösterilmek gerekiyor. Bu da her adayın yaklaşık 200 delegenin imzasını alarak aday olabileceği anlamına geliyor.