Mahmut Arıkan, 1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta ölçekli çalışmalarını Kayseri'de tamamladıktan sonra, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak Meclis’e girdi. Mahmut Arıkan, Saadet Partisi’nin 9. Olağan Kongresinde genel başkan adayı olarak yarıştı. İşte Mahmut Arıkan'ın hayatı.

1 /6 Mahmut Arıkan, üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı'nda okul başkanlığı yapılarak aktif bir rol üstlendi. Saadet Partisi'nin kurulduğundan itibaren partide çeşitli görevlerde bulundu; Gençlik Kolları Seçimi, İlçe Seçimi ve İl Seçimi yürüttü. İşte Mahmut Arıkan’ın hayatı ve biyografisi.

2 /6 Mahmut Arıkan kimdir? İnşaat Mühendisi, Yönetici. Mahmut Arıkan 1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. Serbest ticaret ve inşaat mühendisliği yapmakta.

3 /6 Mahmut Arıkan hangi görevlerde bulundu? MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD gibi sivil toplum kuruluşlarında faaliyetlere katılan Mahmut Arıkan üniversite yıllarında Millî Gençlik Vakfı'nda okul başkanlığı yaptı.

4 /6 Saadet Partisi kurulduğundan beri partide siyasi faaliyetlerde bulundu. Sırasıyla Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı yaptı.

5 /6 Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Kongresi (2019) ile beraber Saadet Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.