SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI 2025: Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Hemşire, diyetisyen, ebe, sağlık memuru, tabip ve uzman tabip olmak üzere 36 bin personel alımına ilişkin bekleyiş devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki sağlık personel alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı ilanı ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel istihdamına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Çok yakında açıklayacağız' müjdesini paylaştı. İşte Bakan Memişoğlu'nun sağlık personeli alımına ilişkin açıklamaları...
SAĞLILK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel istihdamına ilişkin "Biliyorum herkes çok merak ediyor. Biz elimizden geldiğince bu kadroları almaya çalışıyoruz.
Burada devletin bir organizasyonu var. O da nedir; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bizler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hepimiz bunu çözmeye çalışıyoruz. Çok yakın zamanda bunu açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
36 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?
36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.
Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.