SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) 14 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 20 OCAK Emekli zamlı maaş ödeme takvimi 2025

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Ayrıca, bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin maaşı, enflasyon zammına rağmen 14.469 TL’nin altında kalırsa, bu tutara tamamlanacak. Zamlı maaşların ödenmesiyle birlikte, maaş farklarının yatırılacağı tarihler de merak konusu oldu. İşte detaylar: