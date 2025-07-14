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İSKİ bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde suların kesileceğini duyurdu: 14 Temmuz Pazartesi hangi ilçede sular ne zaman gelecek?

İSKİ bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde suların kesileceğini duyurdu: 14 Temmuz Pazartesi hangi ilçede sular ne zaman gelecek?

12:3414/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Temmuz Pazartesi günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda belirli mahalleleri etkileyecek kesintiler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Kent sakinleri, kesintilerin hangi saatlerde son bulacağını öğrenmek için İSKİ'nin sorgulama ekranına yöneliyor. Hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 14 Temmuz Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler ve planlı çalışmaların detayları…

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde 14 Temmuz Pazartesi günü çalışmalar sebebiyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?


Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.


İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI



14 Temmuz Pazartesi günü su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?


Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.


İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI



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İSKİ bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde suların kesileceğini duyurdu: 14 Temmuz Pazartesi hangi ilçede sular ne zaman gelecek?