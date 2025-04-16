Tabii nasıl üye olunur? TRT Tabii üyelik ücreti ne kadar?

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii uygulamasına ilgi artıyor. Tabii platformu beş farklı dildeki yayınları ile lisanslı filmler, diziler, belgeseller ve spor müsabakalarını izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Kullanıcılar ise Tabii'nin ücretli olup olmadığını sorguluyor. TRT Tabii üyelik ücreti ne kadar? Üyelik nasıl yapılır? gibi sorular üzerine derlediğimiz haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Tabii üyelik bilgileri.
TRT'nin 7 Mayıs 2023 yılında hayata geçirdiği, dijital yayın platformu Tabii, hem ücretli hem de ücretsiz seçenekler ile kullanıcılara sunuldu. Yüzlerce dizi, film ve belgeselin yanı sıra Şampiyonlar Ligi gibi dünyanın takip ettiği spor müsabakalarını naklen yayınlayan Tabii, kullanıcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Tabii üyelik ücreti ne kadar? Nasıl üye olunur ve nasıl canlı izlenir? İşte konuyla ilgili merak edilenler.
TABİİ NEDİR?
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapıyor. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer alıyor. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut.
Bazı orijinal yapımların yeni sezonları, festivallerden ödüllerle dönen yeni lisanslı filmler, diziler ve belgeseller ile ses getirecek yeni orijinal yapımların da ekleneceği tabii, seçili ülkelerde test yayınına başladı. Platform yakında tüm dünyada izlenebilecek.
tabii'nin sosyal medya hesapları ise 30 milyonu aşan takipçiye ulaştı. TRT ekranlarında yayınlanan spor müsabakalarının da canlı olarak izlenebildiği tabii, gelecek sezondan itibaren TRT 1 ve TRT Spor ile birlikte 3 yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak.
TRT TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? YILLIK TAAHHÜT GEREKLİ Mİ?
Aylık 99 TL ödeyerek tabii Premium satın alınabilir ve avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz. Tabii Premium için yıllık bir taahhüt vermene gerek yok. Paket süresi aylıktır. Ödeme talimatını iptal etmediğin, kredi kartını ödemeye kapatmadığın ve
paketini iptal etmediğin sürece paket bedeli her ay yansıtılır.
Tabii ücretsiz paket içeriğinde neler bulunuyor?
Ücretsiz paket ile TRT içeriklerini ve TRT canlı yayın kanallarını (mümkün olan ülkelerde) reklamlı olarak izleyebilirsin.
Türk takımlarının maçlarını izlemek için Premium paket satın almam gerekiyor mu?
Türk takımlarının; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını tabii'de, sadece Türkiye’de, ücretsiz olarak izleyebilirsin. Diğer takımların UEFA organizasyonuna ait maçlarını tabii'de, sadece Türkiye’de, izleyebilmen için ise Premium paket satın alman gerekiyor.
Türkiye Premium paket avantajları nelerdir?
Premium paket ile UEFA Kulüp maçlarını (sadece Türkiye’de), tabii orijinallerini ve diğer tüm içerikleri izleyebilirsin. Üstelik bu içeriklere reklamsız olarak erişebilirsin.
Ayrıca; çevrimdışı izleme, HD izleme ve canlı yayınları 24 saat geri sarabilme gibi birçok özellikten faydalanabilirsin.
Paketimi nasıl iptal edebilirim?
İptal işlemini, paket satın aldığın kanal üzerinden gerçekleştirmen gerekir. Paketini iptal etmediğin sürece her ay otomatik olarak yenilenecektir.
Web: www.tabii.com üzerinden aşağıdaki adımlar takip edilerek paket iptali yapılabilir.
1. Profil
2. Hesap
3. Aboneliğini Yönet
4. Aboneliği İptal Et
5. Aboneliğimi Yine de İptal Et
Mobil: App Store ve Google Play aracılığıyla uygulama içi paket satın alımlarda ise uygulama mağazasındaki hesabın üzerinden paket iptali yapılabilir.
tabii'yi hangi cihazlarda kullanabilirim?
tabii'yi aşağıdaki cihazlarda izleyebilirsin:
- Bilgisayarlar
- Android ve iOS işletim sistemli telefonlar ve tabletler (Android 6.0 ve üzeri, IOS 15 ve üzeri sürümler)
- webOS, Tizen ve Apple TV, Android TV özellikli akıllı TV'ler
Desteklenen TV sürümleri:
- webOS 4.0 sürüm ve üzeri işletim sistemli TV'ler ve 2018 sonrası üretim LG TV'ler
- Tizen 3.0 sürüm ve üzeri işletim sistemli TV'ler ve 2017 sonrası üretim Samsung TV'ler
- Vestel OS işletim sistemli 2019 sonrası üretim Vestel ve Regal marka Akıllı TV'ler
- Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Next&NextStar vb. Android 6.0 sürümü ve üzeri işletim sistemli diğer Android TV'ler
- Android TV kutuları
- Apple TV (sürüm 16.1 ve üzeri)
- GoogleTV işletim sistemleri