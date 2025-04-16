Tabii nasıl üye olunur? TRT Tabii üyelik ücreti ne kadar?

Türk takımlarının maçlarını izlemek için Premium paket satın almam gerekiyor mu?

Türk takımlarının; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını tabii'de, sadece Türkiye’de, ücretsiz olarak izleyebilirsin. Diğer takımların UEFA organizasyonuna ait maçlarını tabii'de, sadece Türkiye’de, izleyebilmen için ise Premium paket satın alman gerekiyor.





Türkiye Premium paket avantajları nelerdir?

Premium paket ile UEFA Kulüp maçlarını (sadece Türkiye’de), tabii orijinallerini ve diğer tüm içerikleri izleyebilirsin. Üstelik bu içeriklere reklamsız olarak erişebilirsin.

Ayrıca; çevrimdışı izleme, HD izleme ve canlı yayınları 24 saat geri sarabilme gibi birçok özellikten faydalanabilirsin.











