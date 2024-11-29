İlave tediye 2. taksit ödeme tarihleri netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kamu kurum ve bağlı kuruşlarda çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin ikinci yarısı aralık ayında yapılacak. Peki tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İlave tediyeler ne zaman yatacak? İşte detaylar.
İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da verilmişti. Peki tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte ilave tediye 2. taksit ödeme tarihi.
Tediye 2. taksit ödemeleri ne zaman?
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin ikinci taksit ödemeleri yaklaşıyor. Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin ikinci yarısı 13 Aralık'ta verilecek.
Tediye ödemesi nedir?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
İlave tediye ödemesi kimler alabilir?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.
Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.