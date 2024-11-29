Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'deki atama kararıyla 6 ile yeni emniyet müdürü atandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı. İşte Emniyet Müdürlüğü atama kararları listesi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Devlet Denetleme Kurulu’na ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.
RESMİ GAZETE KARARI EMNİYET MÜDÜRÜ ATAMALARI
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ise Niyazi Turgay getirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz atandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici atandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevine Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy getirildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne de Ahmet Acar getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.