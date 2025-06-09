Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), halka açık şirketlerden elde edilen kar paylarına ilişkin geniş çaplı bir denetim çalışması yaptı. Halka açık şirketlerce yapılan kar payı ödemeleri mercek altına alındı. Kontrollerde 1725 kişinin halka açık şirketlerden beyan sınırını aşan 3,6 milyar liralık temettü kazanmalarına rağmen bu geliri beyan etmedikleri saptandı. Peki temettü beyan sınırı nedir? Ne kadar temettü alan gelir vergisi ödeyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analizde, 1725 kişinin halka açık şirketlerden beyan sınırını aşan 3,6 milyar liralık kar payı (temettü) kazanmalarına rağmen bu geliri beyan etmedikleri saptandı. Bu kişilerce 3,6 milyar liralık kar payının beyan edilmediği ve buna bağlı olarak da yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği belirlendi. Halka açık şirketlerden beyan sınırının üzerinde hisse senedi kar payı elde etmesine rağmen gelir vergisi beyannamesi vermeyen kişiler ilgili vergi dairelerine bildirildi. İşte 2025 yılı temettü (kâr payı) gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin detaylar.
Temettü beyan sınırı nedir?
Kâr Payı Vergilendirme Esasları (G.V.K. Md. 22/2)
Tam mükellef şirketlerden elde edilen temettülerin %50’si gelir vergisinden istisnadır. Şirket tarafından yapılan %15 oranındaki stopaj, yıllık beyanda hesaplanan vergiden mahsup edilebilir.
Kâr yedeklerinin sermayeye eklenmesiyle elde edilen bedelsiz hisse senetleri, temettü geliri olarak değerlendirilmez ve vergiye tabi değildir.
2024 yılında elde edilen temettüler için beyan sınırı Brüt 460.000 TL’ye kadar temettü geliri için beyanname verme zorunluluğu yok. Net tutar (stopaj sonrası) 414.000 TL altında ise beyan gerekmez.
2025 yılı içinde tahsil edilecek temettüler için beyan sınırı Brüt 660.000 TL’ye kadar temettü geliri için beyanname verme zorunluluğu yok. Net temettü tutarı (stopaj sonrası) 561.000 TL altında ise beyan gerekmez.
Yurt dışı hisse senetlerinden elde edilen kâr payları yıllık beyana tabidir. 2025 yılı için beyan sınırı 18.000 TL olup, bu sınır aşılırsa gelirin tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmelidir.
Örnek: 2025 Yılı Temettü Vergisi Hesaplaması
Net temettü geliri: 1.000.000 TL
Brüt temettü: 1.176.471 TL
Beyana tabi tutar (brütün %50’si): 588.235 TL
Hesaplanan gelir vergisi: 176.471 TL
Şirketçe yapılan stopaj: 117.647 TL
Ödenecek vergi: 58.823 TL
Temettü gelir vergisi beyanname nasıl verilir?
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) "HAZIR BEYAN" sistemi üzerinden yıllık beyanname kolayca doldurulabilir. Gayri safi irat olarak toplam brüt temettü yazılmalı, ardından istisna edilen tutar (%50) ve kesilen stopaj girilmelidir. Eğitim, sağlık ve özel sigorta harcamaları gibi giderler beyanname üzerinden düşülebilir.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GİB'in, teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bu tür çalışmalarla hem gönüllü uyum seviyesini artırmayı hem de vergi sisteminin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.