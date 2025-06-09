Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analizde, 1725 kişinin halka açık şirketlerden beyan sınırını aşan 3,6 milyar liralık kar payı (temettü) kazanmalarına rağmen bu geliri beyan etmedikleri saptandı. Bu kişilerce 3,6 milyar liralık kar payının beyan edilmediği ve buna bağlı olarak da yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği belirlendi. Halka açık şirketlerden beyan sınırının üzerinde hisse senedi kar payı elde etmesine rağmen gelir vergisi beyannamesi vermeyen kişiler ilgili vergi dairelerine bildirildi. İşte 2025 yılı temettü (kâr payı) gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin detaylar.