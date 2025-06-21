TIKLA KONTROL ET: YKS TYT Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı?

TYT soruları ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM'de! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Sınavdan çıkan yaklaşık 2.5 milyon aday, TYT’de yöneltilen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek için ÖSYM’nin açıklamasını bekliyor. Her yıl olduğu gibi 2025 TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı, osym.gov.tr ve ais.osym.gov.tr adreslerinden erişime açılacak. Adaylar, soruların doğru cevaplarını sistemin alt kısmından görüntüleyebilecek. Peki, TYT soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1 /7 TYT’den çıkanlar merakta! Sorular ne zaman yayımlanacak? YKS maratonunun ilk durağı olan TYT sona erdi. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri testlerinden çıkan adaylar, doğru cevaplara ulaşarak netlerini hesaplamak istiyor. ÖSYM, her yıl olduğu gibi 2025 TYT’ye ait soru ve cevap anahtarını kısa süre içinde erişime açacak. “TYT soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?” sorusu ise sınav sonrası en çok araştırılan başlıklar arasında.

2 /7 YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI 2025 AÇIKLANDI MI? Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak da bilinen üniversite sınavı üç oturum şeklinde 21-22 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Adaylar ilk olarak Cumartesi günü saat 10.15 itibariyle Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılıyor. Pazar günü ise saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Pazar günü öğleden sonra saat 15.35’te Yabancı Dil Testi düzenlenecek.

3 /7 TYT oturumunun tamamlanmasının ardından saat 15.00'a kadar soruların ve cevapların yüzde 10'nun açıklanması bekleniyor. TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

4 /7 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI YKS soruları ve cevap anahtarları öğrencilere basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar ösym.ais.gov.tr adresinden sorulara ulaşabilecek. Bazı sınavlarda olduğu soruların %15’i değil tamamı adayların erişimine açılacak. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarına ulaşabilirler.

5 /7 Soruların en alt bölümünde adaylar için soru sırasına göre doğru cevaplar 5 şıklı olarak yer alıyor. Yabancı Dil Testi için Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça cevap anahtarları ayrı ayrı erişime açılacak.

6 /7 YKS BAŞVURU SAYISI DİKKAT ÇEKTİ Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy üniversite sınavına başvuru sayısını duyurdu. YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne toplam 2 milyon 560 bin aday, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne ise 1 milyon 721 aday katılacak. Üniversite sınavının son oturumu olan Yabancı Dil Testi’ne ise 215 bin 488 aday katılım sağlayacak.