TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ’nin 81 ilde hayata geçireceği 250 bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Bu yıl sonunda büyük bir kampanya başlatacağız” açıklaması sonrası gözler e-Devlet başvuru ekranı ve başvuru takvimine çevrildi. İllerin valiliklerine gönderilen genelgeyle, sosyal konut inşası için uygun arazilerin tespiti süreci devam ederken, başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili ayrıntıların Haziran 2025’te netlik kazanması bekleniyor. TOKİ ile ev sahibi olmak isteyenler için kritik gelişmeler yakında paylaşılacak.
Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için umut kaynağı olan TOKİ, 250 bin sosyal konutluk dev kampanya için hazırlıklarını sürdürüyor. Bakan Murat Kurum’un sosyal konut seferberliği açıklamalarının ardından süreç resmen hız kazandı. Türkiye genelinde başlatılacak olan projede, valiliklerden konut yapılabilecek arazilere ilişkin bilgi talep edilirken, başvuru ekranı ve detaylar için Haziran 2025 sonrası açıklamaların yapılması bekleniyor. TOKİ başvurularının e-Devlet üzerinden alınması planlanırken, uygun şartları sağlayan vatandaşlar konut sahibi olma şansını yakalayacak.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.
Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Başvurular 2025 Haziran ayında sonra başlayacak.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TAKVİMİ 2025 BELLİ OLDU MU?
TOKİ sosyal konut kampanyası başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Murat Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak." dedi.
TOKİ'DEN SOSYAL KONUTLA İLGİLİ BÜYÜK KAMPANYA
Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarından da söz etti.
Önceliklerinin deprem bölgesi olduğunu aktaran Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. 2025 yılında da tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız. 2025'teki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi de vermiş olalım." dedi.
81 İLDE EVİ OLMAYANLAR İÇİN İMKAN TANINACAK
Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
Süren konut çalışmalarıyla ilgili detaylardan da bahseden Kurum, şu an İstanbul'da 44 bin konutun inşasının devam ettiğini aktardı.