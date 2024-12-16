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TOKİ Samsun İlkadım’da 1046 işyerini teslim ediyor: Takvim açıklandı

TOKİ Samsun İlkadım’da 1046 işyerini teslim ediyor: Takvim açıklandı

11:5416/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>TOKİ Samsun İlkadım işyerini teslim programı</p>
TOKİ Samsun İlkadım işyerini teslim programı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Samsun İlkadım Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde inşa edilen 1.046 iş yeri tamamlandı ve teslimat süreci başladı. İşte İlkadım işyerleri teslim tarihlerine ilişkin program.

Samsun İlkadım Toybelen Sanayi Sitesi Projesi, şehir merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınması amacıyla geliştirilmiştir. Bu sayede, şehir içindeki sanayi alanlarının daha modern ve düzenli bir yapıya kavuşturulması hedeflenmekte.

TOKİ Samsun işyerleri ne zaman teslim edilecek?

Samsun İlkadım işyerleri 09 Aralık 2024 – 28 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Samsun İlkadım Toybelen Küçük Sanayi Sitesi Projesinde kapsamında yer alan işyerlerinin teslim işlemleri 09 Aralık 2024- 28 Ocak 2025 tarihleri arasında ekte yer alan teslim program çerçevesinde projenin Prokon Müş. A.Ş. tarafından Samsun-İlkadım Toybelen KSS Projesi şantiyesinde yapılacaktır.

Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

3) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura

4) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası (Gerekli Görülmesi Halinde) Teslim aşamasında KDV tutarı taksitlere yansıtılacak olup satış fiyatı üzerinden %5 peşinat da tahsil edilecektir.

Belirtilen tarihlerde İşyeri alıcıları, Müşavir firma tarafından verilecek “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” nü imzalayarak konutlarını teslim alacaklardır.

TOKİ Samsun İlkadım işyeri teslim programı için tıklayın

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