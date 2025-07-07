TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Kamu işçisine 3. teklif geldi mi, ne zaman, bu hafta açıklanır mı? 600 bin kamu toplu sözleşme zammı

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Şimdiye kadar yapılan beş toplantının ardından, işveren tarafı son tekliflerini Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) aracılığıyla iletti. Gözler artık, hükümetin masaya getireceği nihai teklifte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama merakla bekleniyor.
Kamu işçileri için kritik günler... Yaklaşık 600 bin kişiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde artık sona gelindi. Şimdiye kadar 5 toplantı yapıldı; son iki görüşmede TÜHİS aracılığıyla teklifler sunuldu. Tüm gözler şimdi hükümetin açıklayacağı son zam teklifinde. Yeni maaş oranı ve sosyal haklarla ilgili gelişmeler için kamu çalışanları bekleyişte...
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 3. TEKLİF AÇIKLANDI MI?
TÜHİS tarafından yapılan geçtiğimiz haftalarda yapılan ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 olmuştu.
Hükümetin kamu işçilerine ikinci zam teklifi 2025 için ilk 6 ay yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak açıklandı.
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 3. teklifi ise henüz belli olmadı. Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını vermişti.
600 BİN KAMU ÇALIŞANI TOPLU SÖZLEŞME 2025 ZAM TALEBİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamu işçisine toplu sözleşme zammı hakkında Yılmaz şunları söyledi;
"Kamu işçilerine son dönemde önemli artışlar sağladık. Kamu işçilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz."
HAK-İŞ'TEN DE AÇIKLAMA YAPILDI
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Türkiye'de her alanda olumlu yönde gelişmeler devam devam ederken, emeğin hakkının da korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor." dedi.