Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı: Zirveyi o ildeki okul aldı! LGS tercih takvimi sonrasında...

Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren liste açıklandı. Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu. Zirvede yer alan İstanbul Erkek Lisesi, Türkiye'nin en iyi lisesi seçilirken, Galatasaray Lisesi ise ikinci sırada yer aldı. İşte taban puan ve yüzdelik dilim kriterlerine göre belirlenen o liseler...

1 / 11 LGS sınavı sonrası tercih heyecanı başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler gelecekleri için tercihlerini yapıyor. Diğer yandan en iyi liselerin hangisi de merak ediliyordu. İşte o merak edilen liste...

2 / 11 1. İstanbul Erkek Lisesi Taban puanı: 494.77 Yüzdelik dilim: 0,04

3 / 11 2. Galatasaray Lisesi Taban puanı: 494.77 Yüzdelik dilim: 0,04

4 / 11 3. Kabataş Erkek Lisesi Taban puanı: 493.43 Yüzdelik dilim: 0,05

5 / 11 4. Ankara Fen Lisesi Taban puanı: 490.47 Yüzdelik dilim: 0,11

6 / 11 5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi Taban puanı: 488.20 Yüzdelik dilim: 0,15

7 / 11 6. İzmir Fen Lisesi Taban puanı: 488.20 Yüzdelik dilim: 0,15

8 / 11 7. Cağaloğlu Anadolu Lisesi Taban puanı: 484.52 Yüzdelik dilim: 0,27

9 / 11 8. Çapa Fen Lisesi Taban puanı: 483.55 Yüzdelik dilim: 0,29

10 / 11 9. Tofaş Fen Lisesi Taban puanı: 482,97 Yüzdelik dilim: 0,32