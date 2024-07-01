|
Özgün

Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı: Zirveyi o ildeki okul aldı! LGS tercih takvimi sonrasında...

14:38 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren liste açıklandı. Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belli oldu. Zirvede yer alan İstanbul Erkek Lisesi, Türkiye'nin en iyi lisesi seçilirken, Galatasaray Lisesi ise ikinci sırada yer aldı. İşte taban puan ve yüzdelik dilim kriterlerine göre belirlenen o liseler...

1/ 11

LGS sınavı sonrası tercih heyecanı başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler gelecekleri için tercihlerini yapıyor. Diğer yandan en iyi liselerin hangisi de merak ediliyordu. İşte o merak edilen liste...

2/ 11

1. İstanbul Erkek Lisesi

Taban puanı: 494.77

Yüzdelik dilim: 0,04

3/ 11

2. Galatasaray Lisesi

Taban puanı: 494.77

Yüzdelik dilim: 0,04

4/ 11

3. Kabataş Erkek Lisesi

Taban puanı: 493.43

Yüzdelik dilim: 0,05

5/ 11

4. Ankara Fen Lisesi

Taban puanı: 490.47

Yüzdelik dilim: 0,11

6/ 11

5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Taban puanı: 488.20

Yüzdelik dilim: 0,15

7/ 11

6. İzmir Fen Lisesi

Taban puanı: 488.20

Yüzdelik dilim: 0,15

8/ 11

7. Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Taban puanı: 484.52

Yüzdelik dilim: 0,27

9/ 11

8. Çapa Fen Lisesi

Taban puanı: 483.55

Yüzdelik dilim: 0,29

10/ 11

9. Tofaş Fen Lisesi

Taban puanı: 482,97

Yüzdelik dilim: 0,32

11/ 11

10. Adana Fen Lisesi

Taban puanı: 481.29

Yüzdelik dilim: 0,40

#Lise
#LGS
#lgs tercih
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi taban puanları 2024 LGS yüzdelik dilimi