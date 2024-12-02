Türkiye'nin en zenginleri listesinde kim var?

İş dünyasının önde gelen dergilerinden ABD merkezli Forbes, dünyanın en zengin 10 insanı listesini güncelledi. Forbes'un açıkladığı dünyanın en zengin insanlar listesine giren Türkler belli oldu. Peki Türkiye'nin en zenginleri listesinde kim var? İşte Milyar dolarların sahipleri.

1 /11 Forbes dergisi, yılın en zengin insanlarının sıralandığı milyarderler listesini yayımladı. Listenin açıklanması ile listede yer alan Türkler de belli oldu. İşte Türkiye'nin milyarderleri...

2 /11 1. Murat Ülker: 5.1 milyar dolar

3 /11 2. Şaban Cemil Kazancı: 3.5 milyar dolar

4 /11 3. İpek Kıraç: 3.1 milyar dolar

5 /11 4. Semahat Sevim Arsel: 3 milyar dolar

6 /11 5. İbrahim Erdemoğlu: 2.8 milyar dolar

7 /11 6. Erman Ilıcak: 2.7 milyar dolar

8 /11 7. Mustafa Rahmi Koç: 2.7 milyar dolar

9 /11 8. Ali Erdemoğlu: 2.5 milyar dolar

10 /11 9. Ferit Faik Şahenk: 2.4 milyar dolar