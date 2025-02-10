Fatih Mehmet Küçük sadece KAAN ve HÜRJET için değil diğer projelerde de bunun geçerli olduğunu vurguluyor. “Türk mühendislerce geliştirilen sistemler sahadan gelen dönüşlere göre hızla yenileniyor ve böylece çok çabuk bir şekilde ‘tam da istenen işi’ yapabilecek seviyeye geliyor.” diyor. Elbette hem KAAN hem HÜRJET için geliştirmeler uzun yıllar devam edecek. Günün sonunda nasıl bir fotoğraf göreceğimiz sorusuna da yanıt veriyor Küçük ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Hem HÜRJET hem de KAAN Türkiye’nin askeri havacılığa bakışını yansıtacak projeler. HÜRJET dış görünüş olarak rakiplerine benziyor evet. Ancak sıfırdan 5. nesil uçak eğitimine yönelik tasarlanmış bir platform. Özellikle elektronik alt yapı tarafında bu çok kıymetli. HÜRJET gibi bu yolda sıfırdan tasarlanmış çok fazla uçak yok.