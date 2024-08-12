Üniversite kayıtları için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçları açıklanmasının ardından üniversite kayıtları da başlayacak. Adaylar akademik kariyerinizi başlatırken üniversite kayıt nasıl yapılır diye merak ediyor. Öğrencilerden kayıt esnasında istenen gerekli evrak ve belgelerin ise eksiksiz olması gerekiyor. niversite kayıtları için gerekli belgeler ÖSYM tarafından açıklanırken, her üniversite kayıt için farklı ek belgeler talep edebiliyor. Peki, üniversite kaydında hangi belgeler gerekli? 19-23 Ağustos 2024 arasında başlayacak kayıt dönemi ve öğrenci kaydı işlemleriyle ilgili detaylar haberimizde.
ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarıyla birlikte üniversite kayıt süreci başlamış olacak. Zorlu sınav dönemini başarıyla tamamlayan adaylar puan ve başarı sıralamasına göre yerleştiği üniversitelerinde kayıt işlemlerini tamamlayacak. Peki, üniversite kaydı için hangi belgeler isteniyor? İşte 2024-2025 üniversite kayıt tarihleri ve gerek evraklar...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
Üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Üniversite kabul şartları değişse de genel olarak her okulun istediği belli başlı evraklar vardır. Kurum özelindeki evrakların haricinde şu evrakları edinmeniz önemlidir:
- YKS yerleştirme belgesinin çıktısı
- Mezun olduğunuz ortaöğretim kurumundan alınan mezuniyete dair resmî belge veya diploma
- Vesikalık fotoğraf (genellikle 12 adet istenir)
- Üniversite harcının yattığını gösteren banka dekont veya makbuzu
- Üniversite tarafından ilan edilen diğer belgelerin aslı veya okul onaylı suretleri
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
YKS sonrası tercih yaparken üniversite bölümlerinin önceki yıllarda öğrenci kabul ettiği puan ve başarı sıralaması dikkate alınır. Bu bilgilerin doğru kaynaklardan gelmiş resmi veriler olması önem taşır. ÖSYM haricindeki sitelerde genellikle önceki yıllara göre çeşitli korelasyonlar oluşturularak yapılan tahminler bulunur. Bu tahminler resmi bilgiler olmadığı için sizi yanıltabilir. Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları bilgilendirmesi matbu sonuç belgeleriyle yapılmaz. Bu nedenle sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz. Çevrim içi olarak yapılan resmi uygulamaların tamamı adaylara tebliğ hükmünde olduğu için resmî belge niteliği taşır.
Sınav sonucuna göre yaptığınız tercihlerden hangisine girdiğinize dair bilgiyi de resmi kaynaklardan almanız önemlidir. Üniversite kaydı akademik hayatınızın devam edeceği kuruma resmi olarak giriş yapmış olmanız anlamına gelir. Bu kaydı yaptırdıktan sonra o üniversitenin öğrencisi olursunuz ve sonraki süreçlerde resmi kayıtlarınızın tamamında bu bilgiler de görülür. Kayıtlar genellikle daha önce bir yüksek okul bitirip bitirmediğinize, hâlihazırda bir lisans programına dâhil olup olmadığınıza göre değişen şartlar içerir. Bu nedenle gireceğiniz okul belirlendikten sonra bu kuruma özel şartlara da göz atmanız önemlidir
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NASIL YAPILIR? E-DEVLET
E devlet üzerinden online üniversite kayıt nasıl yapılır sorusu da sıkça sorulan sorular arasında yer alır. E devlet üniversite kayıt nasıl yapılır sorusunu madde madde şu şekilde açıklamak mümkündür:
İlk olarak turkiye.gov.tr adresinde arama motoruna “Üniversite kayıt” yazarak ilgili platforma ulaşmanız gerekir.
Sistemde açılan sayfada “Kimliğimi şimdi doğrula” butonuna tıklayabilirsiniz.
Sisteme önceden giriş yapmadıysanız bir e-devlet şifresi edinmelisiniz. E-devlet şifresini size en yakın PTT’ye giderek alabilirsiniz. Şifre ve hesap doğrulama işlemlerinden sonra kayıt sayfasına yönlendirilirsiniz.
Kayıt sayfasında okumaya hak kazandığınız üniversite bilgisi otomatik olarak gelir. Buradaki bilgileri okuyarak sizden istenenleri de eksiksiz doldurmanız önemlidir.
Metni okuduğunuza dair onay vermeniz gereken zorunlu alana “EVET” yazarak sayfa hakkında bilginiz olduğuna dair bildirimi gerçekleştirirsiniz.
Bu adımlar tamamlandığında kaydınız yapılmış olur ve yeni bir sayfa açılarak üniversite kayıt belgesi ekrana gelir. Belgeyi kaydederek gerektiğinde çıktısını almak için saklayabilirsiniz.
E-devlet üzerinden kayıt yaptırdığınızda da okul öğrenim ücretini ödemeniz gerekir. Siz ödemeyi yaptığınızda sisteme otomatik olarak işlendiği için herhangi bir evrakla tekrar başvuru yapmanıza gerek kalmaz.