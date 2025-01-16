Vizyondaki çocuk filmleri, renkli dünyaları, macera dolu hikayeleri ve ders niteliğindeki mesajlarıyla hem çocukların hem de ailelerin favorisi olmaya devam ediyor. Çocuklar için sinema, sadece eğlence değil, aynı zamanda hayal gücünü geliştiren ve öğrenme sürecini destekleyen bir etkinliktir. Çocuk sinema filmleri, küçük izleyicileri renkli dünyalara taşırken, dostluk, cesaret ve hayal gücü gibi değerli kavramlar da onlara aşılanıyor. Çocuklarıyla sinema keyfi yaşamak isteyenler için vizyonda yer alan çocuk filmlerini derledik.
Rafadan Tayfa: Kapadokya
Rafadan Tayfa, bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek “Kapadokya Bilmece Avı” etkinliği için Nevşehir’e gitmiştir. Bilmece Avı macerası başladığında Hayri’nin yolu gizemli bir çömleği arayan ajanlarla kesişir. Ajanlardan önce Hayri’nin eline geçen çömlek, onu ajanların hedefi haline getirir. Tayfa, ajanların Kapadokya’da olduklarına ve bu çömleği aradıklarına pek inanmaz. Ancak Bilmece Avı devam ederken keşfedilen yerler ile çömlek arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkar; Sıradan görünen bu çömlek aslında Zümrüt’ü Anka’nın küllerini saklamaktadır.
TRT ortak yapımı " Rafadan Tayfa: Kapadokya" animasyon filminin özel gösterimi, Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi.Yönetmenliğini ve yapımcılığını, serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan'ın üstlendiği film, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadıkları maceraları konu alıyor.TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi "Rafadan Tayfa: Kapadokya", 27 Aralık 2024'te vizyona girdi.
Kardeş Takımı 2
Serinin devam filminde 4 kardeş, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gerçek birer ajan olmuşlardır. Ünlü bir meyve suyu markasının sahibi onlara yardım için başvurunca, Kardeş Takımı için yepyeni bir macera başlar. Meyve suyu tarifi, hazırladığı gizli karışımla tüm çocukları kendi gibi mutsuz etmek isteyen bir kötü adamın eline geçmiştir. Bu kez anne, baba ve kardeşler yani tüm aile, bu zorlu görev için birlikte çalışmak zorundalardır.
Film 10 Ocak 2025 tarihinden itibaren sinemalarda gösterimde.
ŞamPİYONlar
Yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu ediniyor.
Film 10 Ocak 2025 tarihinden itibaren sinemalarda gösterimde.