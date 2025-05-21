Yapay zekâda şaşırtan hata: ChatGPT basit bilmecede yanıldı

Peki, gelecekte ne bekleyebiliriz?





Geoffrey Hinton, GPT-5 gibi daha gelişmiş modellerin bu tür mantık hatalarını düzelteceğine ve daha güvenilir sonuçlar vereceğine inanıyor. Ayrıca, yapay zekanın daha iyi bağlamsal anlama ve işlem verimliliği konularında gelişmesi gerektiğini de vurguluyor.





Ancak, Hinton, ilerlemeye rağmen eleştirel bir yaklaşımın sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor. Yapay zeka güçlü olsa da hala yanılmaz değil ve bu teknolojilerin sınırlamalarını anlamak, yanlış anlamaları ve aşırı güveni engellemek için kritik öneme sahip.