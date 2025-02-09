Tokat’ta okullar tatil mi?

Şu ana kadar, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Tokat ilinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Tokat Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmamıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Tokat'ta zaman zaman kar ve hafif kar sağanakları beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının en yüksek 2°C, en düşük -3°C olması öngörülmektedir.