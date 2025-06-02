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YENİ EVLİ ÇİFTLERE 3 AY ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ: İnternet desteği başvurusu nasıl yapılır?

YENİ EVLİ ÇİFTLERE 3 AY ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ: İnternet desteği başvurusu nasıl yapılır?

15:432/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türksat AŞ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteğiyle başlattığı “Aile Yılı” projesi kapsamında, yeni evlenen çiftlere özel bir kampanyaya imza attı. Kampanya ile evliliklerinin ilk yılındaki çiftlere ilk 3 ay boyunca ücretsiz internet hizmeti sağlanacak. Peki, bu destekten nasıl yararlanılır? İşte başvuru şartları ve tüm merak edilenler...

Türksat’ın Kablonet markası üzerinden sunulan kampanya ile yeni evli çiftler, 50 Mbps hızında sınırsız internet hizmetini ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek. Kampanya sonrasında ise hizmete devam etmek isteyenler, 12 ay boyunca aylık 439 TL ödeyerek internet kullanımlarını sürdürebilecek.


Daha yüksek hızlar isteyenler için de seçenekler sunuluyor:

  • 100 Mbps: İlk 3 ay ücretsiz, ardından 12 ay boyunca ayda 589 TL
  • 200 Mbps: İlk 3 ay ücretsiz, ardından 12 ay boyunca ayda 639 TL
  • 500 Mbps: İlk 3 ay ücretsiz, ardından 12 ay boyunca ayda 739 TL
  • 1000 Mbps: İlk 3 ay ücretsiz, ardından 12 ay boyunca ayda 839 TL


KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanya, yalnızca evliliğin ilk yılında olan çiftleri kapsıyor. Bu sayede hem ekonomik bir başlangıç yapmak isteyen çiftlere destek sağlanıyor, hem de yeni kurulan ailelerin dijital hayata daha güçlü bir adım atması hedefleniyor.


BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bu destekten yararlanmak isteyen çiftlerin yapması gereken oldukça basit:

1. Evlilik cüzdanınızla birlikte Türksat İl Müdürlüklerine veya Kablonet satış noktalarına başvurun.


2. Altyapının uygun olması durumunda tercih ettiğiniz internet tarifesine geçiş yapın.

3. Seçtiğiniz hız paketine göre ilk 3 ay ücretsiz kullanımın ardından belirlenen tarife ücretiyle devam edin.

Kampanya, 2025 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve altyapının uygun olduğu tüm bölgelerde uygulanabilecek.

#yeni evleneceklere destek
#Türksat
#internet desteği başvurusu
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