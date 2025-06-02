YENİ EVLİ ÇİFTLERE 3 AY ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ: İnternet desteği başvurusu nasıl yapılır?

KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanya, yalnızca evliliğin ilk yılında olan çiftleri kapsıyor. Bu sayede hem ekonomik bir başlangıç yapmak isteyen çiftlere destek sağlanıyor, hem de yeni kurulan ailelerin dijital hayata daha güçlü bir adım atması hedefleniyor.



