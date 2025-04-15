Emekli, memur, kademeli emeklilik bekleyenler ile çalışanların gözü 32 maddelik yeni Torba Kanun'a çevrildi. Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 32 Maddelik yeni Torba Kanunu TBMM’ye geldi. Uzmanlara teftiş yetkisi, 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz arayana ceza, kamuya yeni uzman kadroları, kamu görevlisi sendika temsili, Kamu Denetçiliği Kurumu'na prim iyileştirmesi gibi düzenlemeler yeni torba yasada mevcut. Peki bu torba kanun neleri kapsıyor, kimler faydalanacak?
Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında 32 Maddelik yeni Torba Kanunu TBMM’ye getirildi. Teklif, uzmanlara teftiş yetkisi, 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz arayana ceza, kamuya yeni uzman kadroları, Cumhurbaşkanlığı personeli için düzenlemeler, Savunma Sanayii Yönetimi'ne ek haklar, kamu görevlisi sendika temsili, Kamu Denetçiliği Kurumu'na prim iyileştirmesi ve Danıştay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi emeklilerine sağlık desteği gibi düzenlemeleri içeriyor. Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın konuya ilişkin yazısı şöyle:
32 maddelik yeni torba yasada neler var?
Torba Kanun’da belki de en çarpıcı madde, uzmanlara teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisi geliyor. Bakanlıklarda görev yapan uzmanlara, müfettişlere özgü bu yetkilerin verilmesi kamu yönetimi tarihinde bir ilk olarak kayda geçecek. Düzenleme, ayrıca uzmanların sınav, yeterlik ve atanma süreçlerini de yeniden şekillendirecek.
112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz yere meşgul edenlere yönelik cezalar artırılacak. Asılsız ihbar ya da gereksiz çağrılarla kamu kaynaklarını israf eden kişilere caydırıcı para cezaları uygulanacak. Bu sayede hem can kayıplarının önüne geçilmesi hem de 112 personelinin daha etkin çalışabilmesi hedefleniyor.
Bakanlıklar ve kamu kurumlarının taşra teşkilatlarına yeni uzman ve uzman yardımcısı kadroları açılıyor.
Bu kadroların maaşları, atanma şartları ve görev tanımları da yeniden düzenlenerek kamu personel rejiminde güncelleme yapılacak.
Kamu Denetçiliği Kurumu’nda görev yapan başdenetçi ve denetçilerin sigorta primleri en üst düzey devlet memurlarının seviyesine çıkarılacak.
Bu düzenleme, kurumun bağımsız ve güçlü yapısına destek olmayı amaçlayan bir madde olarak karşımıza çıktı.
Cumhurbaşkanlığı’nda görevli personele yönelik mali, sosyal ve hukuki ayrıcalıklar netleşecek.
Bazı kanunlar Cumhurbaşkanlığı teşkilatı için uygulanmayacak. Detaylar ise Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek. Böylece hizmetlerin güvenlik ve protokol hassasiyetine uygun yürütülmesi sağlanacak.
Savunma Sanayii Başkanı ve yardımcılarının maaş ve emeklilik haklarında iyileştirme yapılacak. Bu düzenlemeyle stratejik konumdaki isimlerin sosyal güvencelerini güçlendirilecek.
Kamu işveren heyeti ile kamu sendikalarının yapısı ve yetkileri yeniden belirleniyor. Bazı unvanlardaki kamu personelinin sendika üyesi olup olamayacağı açıkça ifade edilecek. Danıştay mensuplarına sağlanan sağlık yardımları, kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin emekli hakimlerine de tanınacak. Düzenleme ile adalet mensuplarının mağduriyetlerinin önüne geçilecek.
Yeni torba kanunu neleri kapsıyor, kimler faydalanacak?
Genel olarak, teklif ile Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları sonrası oluşan boşluklar dolduracak, uygulamada yaşanan tereddütler giderilecek. 703 Sayılı KHK ile gelen birçok düzenleme ya aynen korunuyor ya da revize edilerek yeniden ele alınıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Teşkilatı’na ilişkin uyum düzenlemeleri de teklifte yer bulacak. Yeni Torba Kanun, birçok farklı alanda mağduriyetleri gidermeye yönelik adımları kapsıyor. Emekliler, çalışanlar, kamu personeli ve vatandaşlar için uzun süredir beklenen bazı müjdeler nihayet şekillenecek. Ankara'dan takip edeceğim. Tüm gözler şimdi Meclis’te."