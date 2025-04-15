112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz yere meşgul edenlere yönelik cezalar artırılacak. Asılsız ihbar ya da gereksiz çağrılarla kamu kaynaklarını israf eden kişilere caydırıcı para cezaları uygulanacak. Bu sayede hem can kayıplarının önüne geçilmesi hem de 112 personelinin daha etkin çalışabilmesi hedefleniyor.

Bakanlıklar ve kamu kurumlarının taşra teşkilatlarına yeni uzman ve uzman yardımcısı kadroları açılıyor.

Bu kadroların maaşları, atanma şartları ve görev tanımları da yeniden düzenlenerek kamu personel rejiminde güncelleme yapılacak.