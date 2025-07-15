LGS tercihleri başladı. LGS tercih süreci, öğrencilerin geleceği için önemli bir dönüm noktası. Bu süreçte tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur. Merkezi sınav puanı olanlar dâhil, herkesin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih yapması gerekir. Yerel yerleştirme ekranındaki renk kodları, veliler ve öğrenciler tarafından sıkça merak ediliyor. Peki Yerel yerleştirmede ekranındaki renkler ne anlama geliyor? İşte lise yerel yerleştirme tercih ekranı ve renklerin anlamı.
LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler tercih işlemlerini 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapabilecek. Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda. Merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirmede ekranındaki renkler ne anlama geliyor? veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor.
Yerel yerleştirmede ekranındaki renkler ne anlama geliyor?
Yerel yerleştirme ekranında yeşil, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 renk yer alıyor. Yeşil renk "Kayıt Alanında" öğrencinin ikametgah adresinin kapsadığı okulları, mavi renk öğrencinin ikametgah adresine göre "Komşu Kayıt Alanında" yer alan okulları, kırmızı renk ise öğrencinin, kayıt ve komşu kayıt alanının dışında kalan tercih edebileceği "diğer" okulları belirtiyor.
Anadolu, fen, anadolu imam hatip ve anadolu mesleki ve teknik liseleri ne kadar öğrenci alımı yapacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapıldı. Merkezi sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Merkezi sınavla yerleştirme süreci için bu yıl liselerde 201 bin 405 kontenjan bulunuyor. Buna göre, Anadolu liselerinde 63 bin 730, fen liselerinde 39 bin 420, Anadolu imam hatip liselerinde 44 bin 94, sosyal bilimler liselerinde 9 bin 360, Anadolu mesleki ve teknik liseleri için 44 bin 801 kontenjan yer alıyor.