Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Merkezi sınavla yerleştirme süreci için bu yıl liselerde 201 bin 405 kontenjan bulunuyor. Buna göre, Anadolu liselerinde 63 bin 730, fen liselerinde 39 bin 420, Anadolu imam hatip liselerinde 44 bin 94, sosyal bilimler liselerinde 9 bin 360, Anadolu mesleki ve teknik liseleri için 44 bin 801 kontenjan yer alıyor.