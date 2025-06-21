2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü Türkiye genelinde milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. TYT'nin tamamlanmasının ardından sınavın değerlendirmesini yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan soru kitapçığı ve cevap anahtarına odaklandı. Peki TYT soruları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı ve güncel gelişmeler...
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 21 Haziran’da uygulanan TYT oturumunda ter döktü. Sınav sonrası hem netlerini hesaplamak hem de doğru-yanlışlarını görmek isteyen öğrenciler, ÖSYM’nin açıklayacağı soru kitapçığını ve cevap anahtarını merakla bekliyor. TYT’ye 2 milyon 560 bini aşkın aday başvurdu. Peki TYT soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?
YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak da bilinen üniversite sınavı üç oturum şeklinde 21-22 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Adaylar ilk olarak Cumartesi günü saat 10.15 itibariyle Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılıyor. Pazar günü ise saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Pazar günü öğleden sonra saat 15.35’te Yabancı Dil Testi düzenlenecek.
ÖSYM tarafından oturumların cevap anahtarlarının açıklanması için üç oturumunda tamamlanması beklenecek. Pazar günü saat 18.00’dan sonra YKS soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor.
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YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI
YKS soruları ve cevap anahtarları öğrencilere basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar ösym.ais.gov.tr adresinden sorulara ulaşabilecek.
Bazı sınavlarda olduğu soruların %15’i değil tamamı adayların erişimine açılacak. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarına ulaşabilirler.
Soruların en alt bölümünde adaylar için soru sırasına göre doğru cevaplar 5 şıklı olarak yer alıyor. Yabancı Dil Testi için Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça cevap anahtarları ayrı ayrı erişime açılacak.
YKS BAŞVURU SAYISI DİKKAT ÇEKTİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy üniversite sınavına başvuru sayısını duyurdu. YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne toplam 2 milyon 560 bin aday, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne ise 1 milyon 721 aday katılacak. Üniversite sınavının son oturumu olan Yabancı Dil Testi’ne ise 215 bin 488 aday katılım sağlayacak.
SINAV SONUÇLARI TEMMUZ’DA DUYURULACAK
TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları 22 Temmuz’da erişime açılacak.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sınav sonuçları ekranında adayların katıldıkları oturumlardan elde ettikleri toplam puanlar, başarı sıralamaları ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.
Ayrıca sonuç ekranında adayların lise eğitiminde elde ettikleri Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ekli sıralamaları bulunacak.
HANGİ OTURUMDA KAÇ SORU SORULACAK?
TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.
YDT’de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden 80 soru yöneltilecek ve sınav 120 dakika sürecek.