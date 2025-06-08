YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS sınav giriş belgesi ne zaman, ayın kaçında yayınlanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Sınav tarihine kısa bir süre kala, milyonlarca aday sınav giriş belgelerine odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak YKS öncesinde sınav yerleri merakla bekleniyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu, belgeler ne zaman erişime açılacak?

1 /4 Üniversite hayali kuran adaylar için heyecan dorukta! 2025 YKS’ye sayılı günler kala, öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından üç oturumda düzenlenecek sınav öncesi, adayların sınav yerlerini gösteren belgeleri edinmeleri gerekiyor. Peki, YKS giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

2 /4 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. 6-7-8-9 Haziran tarihlerinin Kurban Bayramı olması nedeniyle, YKS sınav giriş yerlerinin 10-13 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

3 /4 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI (OSYM.GOV.TR) YKS sınav giriş yerleri , ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.