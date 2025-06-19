TYT'de Kaç Net Kaç Puan Getirir?

Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılım sağlayacak. YKS sınavına girecek adaylar TYT ve AYD puan hesaplamasını yapmaya başladı. İşte 2025 YKS TYT AYT Net Puan Hesaplama: Kaç Net Kaç Puan Yapıyor? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.