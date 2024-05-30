TYT AYT puan hesaplaması nasıl yapılır?

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) hesaplanır.

AYT nin yüzde kaçı alınıyor?

AYT puanı hesaplanırken, adayların TYT puanının %40'ı, AYT puanının ise %60'ı baz alınır. TYT'ye her aday girdiği için derslerin katsayıları değişmezken, AYT'de sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere 3 farklı alana göre puanlar hesaplanmaktadır. Bu nedenle her dersin kat sayısı farklıdır.