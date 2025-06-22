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ÖSYM YKS TYT 2025 soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı AYT soruları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM YKS TYT 2025 soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı AYT soruları ne zaman açıklanacak?

14:1622/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
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<p>YKS TYT AYT YDS soru ve cevap anahtarı</p>
YKS TYT AYT YDS soru ve cevap anahtarı

YKS soru ve cevapları adaylar tarafından merak konusu. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de saat 13.15'te sona erdi. YKS sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar, 2025 TYT-AYT sınav soruları ve cevap anahtarına kilitlendi. Peki, YKS (TYT-AYT-) sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat yayımlanacak? İşte ÖSYM 21-22 Nisan tarihli TYT-AYT ve YDT sınavı soruları ve cevap anahtarı.

2025 YKS soru ve cevap anahtarı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün düzenlenen AYT sınavının ardından gündeme geldi. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de saat 13.15'te sona erdi. Bu yıl 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. Sözel ve sayısal konulu sınavın tamamlanmasının ardından ise gözler YKS (TYT-AYT) soru ve cevap anahtarına çevrildi. Peki, 2025 YKS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran'da tamamlandı. ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler doğruları ve yanlışlarını kontrol ederek hesaplayabilecek. Peki, YKS (TYT-AYT-) sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat yayımlanacak?

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS soru ve cevapları geçtiğimiz yıl sınavların tamamlanmasının ardından bir gün sonra ÖSYM üzerinden erişime açılmıştı. Buna göre; YKS TYT-AYT ve YDT cevap anahtarlarının 23 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yayımlanması bekleniyor.

Soruların ve cevapların yüzde 10'u birkaç saat içerisinde ÖSYM sınav soruları sayfası üzerinden yayınlanacak.



2025-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı İÇİN TIKLAYIN

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları İÇİN TIKLAYIN

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) İÇİN TIKLAYIN

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) İÇİN TIKLAYIN

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) İÇİN TIKLAYIN

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) (Görme Engelli Adaylar İçin) İÇİN TIKLAYIN

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA) İÇİN TIKLAYIN




YDT saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. 

YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.



2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin ve ailenin merakla beklediği YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak ve üniversite hayali kuran gençler için yeni bir yolculuk başlayacak.


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#Yks Soru Ve Cevap Anahtarı
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