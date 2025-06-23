TYT sona erdi, gözler soru ve cevap anahtarında! Üniversite hayaliyle aylarca hazırlanan yüz binlerce aday, bugün gerçekleştirilen 2025 TYT oturumunda ter döktü. Saat 10.15'te başlayan sınav 165 dakikalık sürenin ardından tamamlandı. Şimdi ise hem adaylar hem de aileleri, TYT soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına göre TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavın ardından aynı gün içinde veya en geç ertesi gün osym.gov.tr adresinden yayımlanabiliyor.