YKS TYT cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS 2025 TYT-AYT-YDT soru kitapçığı

Üniversite hayali kuran adaylar için kritik sınav süreci başladı. YKS maratonunun ilk ayağı olan TYT oturumu geride kalırken, şimdi sırada AYT ve YDT sınavları var. Adayların en çok merak ettiği başlıklardan biri ise ÖSYM tarafından açıklanacak olan soru kitapçıkları ve cevap anahtarları. Sınav değerlendirmesi yapmak, doğru-yanlışlarını kontrol etmek ve puanlarını hesaplamak isteyen adaylar için bu belgeler büyük önem taşıyor. Peki, 2025 YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak?

1 /6 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu tamamlandı. AYT ve YDT oturumlarının da ardından gözler ÖSYM’ye çevrilecek. Her yıl olduğu gibi 2025 YKS sonrası da soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanması bekleniyor. Adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol etmek, yaklaşık puanlarını hesaplamak için ÖSYM'nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, YKS 2025 soru ve cevap anahtarları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2 /6 YKS SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için sınav maratonu başladı. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.

3 /6 Sınavların tamamlanmasının ardından gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kitapçıkların kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında ÖSYM, sınav sonrası aynı gün ya da ertesi gün, temel soru kitapçıklarının %10’luk kısmını kamuoyuyla paylaşabiliyor.

4 /6 YKS SORU VE CEVAPLARA NEREDEN ULAŞILACAK? 2025-YKS oturumlarına ait TYT, AYT ve YDT soruları ve cevap anahtarları, ÖSYM’nin resmî internet sitesi osym.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Cevap anahtarları erişime açıldığında hem ÖSYM'nin web sitesinde hem de haberimizde paylaşılacak bağlantılar üzerinden adayların erişimine sunulacak.

5 /6 Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak kendilerine özel kitapçıkları görüntüleyebilecek. Kamuya açık olan %10’luk soru kitapçığı bölümü ise PDF formatında yine ÖSYM'nin internet sitesinden indirilebilecek.