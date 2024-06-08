YKS'nin zorluk derecesi, sınava giren milyonlarca adayın merak ettiği konular arasında yer alacak. 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 itibariyle TYT oturumuna katılan öğrenciler, hayallerindeki üniversiteye ulaşabilmek için sınav salonlarında ter döküyor. Öğrenciler, kendilerine verilen kitapçıklardaki soruları cevap anahtarına işaretlerken, verdikleri cevapların diğer öğrenciler tarafından nasıl yanıtlandığını öğrenmek için YKS yorumlarını takip ediyor. Bu yorumlar sayesinde "YKS TYT sınavı zor muydu, kolay mıydı?" sorusuna da yanıt bulabiliyorlar.

1 / 8 "TYT zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS TYT soru yorumları, 8 Haziran Cumartesi günü sınava giren yüz binlerce öğrencinin sınav sonrası bir numaralı gündemi oldu. AYT soruları zor muydu kolay mıydı sorularını hem yakın arkadaşlarına hem de sosyal medyaya yöneltecek olan pek çok öğrenci, sayısal ve sözel alanda diğer öğrencilerin görüşlerini öğrenmek istiyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

2 / 8 YKS TYT YORUMLARI 2024 YKS TYT yorumları, sınavın bitiminin akabinde öğrencilerden gelen dönütlere göre haberimizin içerisine eklenecektir.

3 / 8 SINAV MERKEZLERİNİN KAPILARI KAPANDI Kapıların kapanmasına dakikalar kala okul bahçesindeki veliler dışarı çıkarıldı, öğrenciler ise hızlıca kapıdan içeri girme telaşı yaşadı. O anlarda kapı girişlerinde yoğunluk oluştu. Saatlerin 10’u göstermesiyle de sınav merkezlerinde kapılar kapandı. Bu dakikadan itibaren gelen adaylar artık binalara alınmayacak.

4 / 8 Kapılar sınavın sona vermesinden 45 dakika öncesine yani 12.15’e kadar açılmayacak. Adayların geleceklerini belirleyecek sorularla yüzleşmesine sadece 15 dakika var. Saat 10.15 itibarıyla 3 milyonun üstünde aday, sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

5 / 8 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün Türkiye genelinde, Lefkoşa’da ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de toplam 245 sınav merkezinde düzenleniyor.

6 / 8 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT, saat 10.15 itibarıyla tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

7 / 8 Yaklaşık 1 milyon kişinin görev aldığı sınavda adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde 20 soru sorulacak.