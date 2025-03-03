Bir adımla il değiştirip 1 dakika farkla iftar açıyorlar

Bağlı bulunan camilerin ezan vakitlerine uyduklarını ifade eden Arslan, "Evde iftar beklerken kendi camimizin önce okuyacağını biliyoruz. Diğer taraftaki vatandaşlar bunu bildiklerinden herkes uyuyor. Bizim burada telefon kodlarımız farklı. Aslında bunlar bizim için çok güzel, bir taraf Ordu Büyükşehir, diğer taraf Samsun Büyükşehir Belediyesi. Burayı turizme kazandırmak için bir taraf mor beyaz, diğer taraf ise kırmızı beyaz olursa güzel olur" dedi.