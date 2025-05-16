2025'in en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu: 275 milyon dolarlık zirve

Ünlü ekonomi dergisi Forbes’un 2025 listesi açıklandı, spor dünyasında kartlar yeniden dağıldı. Geçen yılın lideri yerini korurken, bazı isimler beklenmedik şekilde yükseldi, bazılarıysa düşüşe geçti. Ezeli rakipler arasındaki gelir yarışı ise bu yıl da nefes kesti. İşte 2025 yılına ait veriler ile dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu.
Ronaldo’yu 156 milyon dolarla Golden State Warriors’un süperstarı Stephen Curry takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise ringlerin güçlü ismi, İngiliz boksör Tyson Fury yer aldı. Fury’nin yıllık geliri 146 milyon dolar olarak açıklandı.
Amerikan futbolu arenasından sürpriz bir çıkış yapan Dak Prescott, Dallas Cowboys formasıyla 137 milyon dolarlık gelir elde ederek dördüncü sıraya yükseldi. Ezeli rakibi Ronaldo’ya kıyasla sessiz bir yıl geçiren Lionel Messi ise gelirini sabit tutmasına rağmen iki basamak düşerek beşinci sıraya geriledi.
Listede futbol, basketbol, beyzbol, boks ve Amerikan futbolu olmak üzere toplam beş farklı spor dalından isimler yer aldı. Üçer futbolcu ve basketbolcunun yanı sıra, iki beyzbolcu, bir boksör ve bir Amerikan futbolcusu ilk 10’da kendine yer buldu.
İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN 10 SPORCUSU (2025)
10- Kevin Durant (Basketbol) – 101.4 milyon $
9- Shohei Ohtani (Beyzbol) – 102.5 milyon $
8- Karim Benzema (Futbol) – 104 milyon $
7- Juan Soto (Beyzbol) – 114 milyon $
6- LeBron James (Basketbol) – 133.8 milyon $
5- Lionel Messi (futbol) | 135 milyon dolar
4- Dak Prescott (Amerikan Futbolu) – 137 milyon $
3- Tyson Fury (Boks) – 146 milyon $
2- Stephen Curry (Basketbol) – 156 milyon $
1- Cristiano Ronaldo (Futbol) – 275 milyon $