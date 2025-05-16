2025'in en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu: 275 milyon dolarlık zirve

Ronaldo’yu 156 milyon dolarla Golden State Warriors’un süperstarı Stephen Curry takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise ringlerin güçlü ismi, İngiliz boksör Tyson Fury yer aldı. Fury’nin yıllık geliri 146 milyon dolar olarak açıklandı.





Amerikan futbolu arenasından sürpriz bir çıkış yapan Dak Prescott, Dallas Cowboys formasıyla 137 milyon dolarlık gelir elde ederek dördüncü sıraya yükseldi. Ezeli rakibi Ronaldo’ya kıyasla sessiz bir yıl geçiren Lionel Messi ise gelirini sabit tutmasına rağmen iki basamak düşerek beşinci sıraya geriledi.





Listede futbol, basketbol, beyzbol, boks ve Amerikan futbolu olmak üzere toplam beş farklı spor dalından isimler yer aldı. Üçer futbolcu ve basketbolcunun yanı sıra, iki beyzbolcu, bir boksör ve bir Amerikan futbolcusu ilk 10’da kendine yer buldu.







