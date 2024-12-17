70 milyon euroluk yıldızda doping çıktı: 4 yıl men cezası!

Premier Lig’de forma giyen yıldız futbolcunun doping testi pozitif çıktı. Oyuncunun 4 yıl futboldan men edilmesi gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
Chelsea'nin 2022-23 sezonunun ara Transfer döneminde 70 milyon euroya kadrosuna kattığı Mykhaylo Mudryk'te doping tespit edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi, Ukraynalı kanat oyuncusunun doping testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Mudryk de doping haberlerini doğruladı ve "Verdiğim numunenin yasaklı bir madde içerdiğine dair bildirim aldığımı teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.
Mudryk sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu benim için tam bir şok oldu çünkü asla bilerek yasaklı bir madde kullanmadım veya herhangi bir kuralı ihlal etmedim.
Bunun nasıl olabildiğini araştırmak için ekibimle yakın bir şekilde çalışıyorum.
Hiçbir yanlış yapmadığımı biliyorum ve en kısa sürede sahalara döneceğim konusunda umutluyum.
Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazla bir şey söyleyemem."
Mykhaylo Mudryk'e anti-doping kurumu UK Anti-Doping'in 4 yıl men cezası vereceği konuşuluyor.
Mykhaylo Mudryk bu sezon Chelsea formasıyla 15 maça çıktı 3 gol ve 5 asist kaydetti.